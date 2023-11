Feuerteufel zündelt in Sömmerdaer Bankfiliale

Sömmerda. Ein so genannter „Feuerteufel“ zündelte in einem Vorraum einer Bankfiliale in Sömmerda. Nun ermittelt die Polizei.

Ein „Feuerteufel“ hat seine Spuren im Vorraum einer Bankfiliale in Sömmerda hinterlassen. Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte sich der Unbekannte Zugang zu dem Geldinstitut verschafft und an einer Plastikablage gezündelt. Diese verflüssigte sich und tropfte auf den Boden. Glücklicherweise entstand kein größerer Brand. Lediglich die Ablage und ein Teil des Bodens wurden beschädigt. Der Täter flüchtete unerkannt. Eine Frau entdeckte die Schäden und informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung.