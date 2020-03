Feuerwehr filmt ab sofort per Drohne

„Heiße Felgen hast du! Feuerrot“, wies Alexander Stenzel seinen Kollegen Björn Gelbe auf das ins Bürgerhaussaal projizierte Detail an dessen Auto hin. Offensichtlich hatte der eine weitere Anfahrt oder war einen heißen Reifen gefahren. Die Bilder lieferte eine Drohne, die die Männer von der Freiwilligen Feuerwehr um Adrian Hesse gerade auf 20 Meter Höhe hatten steigen und im Wärmebildmodus filmen lassen. Das Fluggerät mit Kamera und Strahler hatte Landrat Harald Henning (CDU) gerade übergeben. Es ist klein, aber leistungsfähig, im freien Handel nicht erhältlich, aber in Industrie und für Sicherheitsaufgaben gebräuchlich.

Drohne ist klein, aber ein Multitalent

Adrian Hesse, im Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises beschäftigt, war auf die Fördermöglichkeit gestoßen und hatte, so Henning, „auch gleich eine Idee, wo das Ding stationiert werden könnte“. Wohlgemerkt: Das Flugobjekt ist keine Spielerei – und die Wehr, die es hütet, muss damit auch ausrücken, wenn anderswo bei Einsätzen der Bedarf an gestochen scharfer und mobiler Draufsicht in Echtzeit besteht. Einmal auf den Trichter gekommen, ging es mit Antrag, Bewilligung und Erhalt richtig schnell. Das musste es auch, da die Abrechnung noch in 2019 erfolgen musste. In die 7000 Euro Kosten ist auch die Einweisung für acht Vogelsberger Drohnenführer einkalkuliert.

„Für das, was wir brauchen, ist das ausreichend“, ist Adrian Hesse nach den ersten Testflügen überzeugt. Eingesetzt werden kann die Feuerwehr-Drohne etwa zur Personensuche, zur Lageaufklärung oder um Glutnester aufzuspüren.

Drei von vier Wärmebildkameras schon da

Es folgten weitere Übergaben. Die Wehren aus Nöda, Schloßvippach und Vogelsberg erhielten als erste im Landkreis von Björn Gelbe (Sparkassenversicherung) je eine Wärmebildkamera im Wert von 1.600 Euro. Eine vierte für die Dielsdorfer Kameraden wird nachgereicht. Das Unternehmen plant, bis 2023 über 800 bei ihr versicherte Kommunen kostenlos mit diesen Kameras auszustatten und somit 1,3 Mio Euro in die Feuerwehrförderung zu investieren. Die Kameras könnten auch, wurde nebenbei gesagt, die erhöhte Temperatur Coronavirus-Infizierter ausweisen.

Fünf neue Feuerwehrfahrzeuge noch in diesem Jahr

Harald Henning („Ich gebe auch noch ein Fass Bier aus, aber trinken dürft ihr erst, wenn das Ding wieder unten ist!“) hatte weitere gute Nachrichten. Letzte Woche im Landesverwaltungsamt sei ihm und Kreisbrandinspektor Robin Klube in Aussicht gestellt worden, dass noch in diesem Jahr 5 Einsatzfahrzeuge für die Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis angeschafft werden können – ein Tanklöschfahrzeug, zwei Hilfeleistungs-Löschfahrzeuge und zwei Mannschaftstransportwagen. Klube hofft, die Förderbescheide schon bald zu bekommen.

Das Vorhaben des Baus eines eigenen Feuerwehrtechnischen Zentrums verknüpfte Henning mit dem Ausgang der Kreistagssitzung am 11. März. „Es kommt, wenn dann auch Herr Harsch dem Haushalt zustimmt“, sagte Henning in Richtung des Fraktionsvorsitzenden von SPD, Grünen und Freien Wählern.