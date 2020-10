Ein Horrorszenario: Umgestürzte Lkw, eine Massenkarambolage, ein Auto im Vollbrand, ein Toter, mehrere Verletzte, einige ansprechbar, andere bewusstlos – zum Abschluss ihres Seminars in technischer Hilfeleistung haben sie es am Samstag auf ihrem Übungsgelände in der Sömmerdaer Ehrhardstraße richtig krachen lassen.

Zuletzt war das in ähnlichem Ausmaß erfolgt, als im April 2017 ein Busunfall nachgestellt worden war.

Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König

Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König

Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König

Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König



Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König

Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König

Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König

Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König



Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König

Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König

Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König

Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König



Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König

Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König

Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König

Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König



Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König

Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König

Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König

Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König



Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König

Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König

Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König

Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König



Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König

Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König

Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König

Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König



Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König

Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König

Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König

Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König



Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König

Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König

Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König

Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König



Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König

Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König

Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König

Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König



Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König

Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König

Massenkarambolage: Feuerwehrgroßübung in Sömmerda Feuerwehr-Großübung in Sömmerda. Foto: Jens König



Handeln in Extremsituationen

Für 60 Einsatzkräfte von Freiwilligen Feuerwehren war das der praktische Abschluss, in dem richtiges und effektives Handeln in Extremsituationen – unter anderem bei Großunfällen auf Autobahnen und also auch unter dem Aspekt der Eigensicherung - geprobt werden konnte.

Die aufwändige Simulation mit 45 Aktiven von den Feuerwehren sowie mehr als einem Dutzend Einsatzfahrzeugen von Feuerwehr, ASB-Rettungsdienst und Katastrophenschutz des Landkreises kann im Ernstfall Leben retten helfen.

Hamburger Feuerwehrmann leitete Ausbildung

Am Freitag und am feiertäglichen Samstag nahmen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren aus Sömmerda (mit Ortsteilen), Eckstedt, Alperstedt, Weißensee und Kölleda, aber auch aus Neudietendorf an dem Lehrgang teil. Die Ausbildung leitete Mario Schnepf von der Berufsfeuerwehr Hamburg nur eine Woche nach seinem viel beachteten und erfolgreichen 370-Kilometer-Spendenmarsch.

Blitzlichtgewitter und viel Applaus für Feuerwehrmann Mario Schnepf

„Morgen geht es wieder nach Hause“, sagte er, betonte aber auch, dass ihm die zweite Hauptrolle nacheinander in Sömmerda auch Spaß gemacht hatte. Er unterstrich deren Notwendigkeit. „Das, was ihr hier aufgebaut habt, ist sicher eine Extremsituation. Aber nicht unwahrscheinlich“, betonte er. „Da hilft nur, immer am Ball zu bleiben, ständig zu üben, für technische Neuerungen – an den Fahrzeugen wie bei der Rettungstechnik – offen zu sein“, forderte Schnepf. Wichtig sei, Schritt für Schritt zu handeln – und jede Aktion zu 100 Prozent richtig zu machen. „Sonst müsst ihr irgendwann wieder von vorne anfangen“, warnte er.

Schnepf („Wir hatten da so ein widerspenstiges türkises Biest!“) leitete selbst eine der Gruppen in der Praxisschulung. Die anderen wurden von Heiko Vogt, Experte aus dem meisterschaftserfahrenen Kölledaer Technical Rescue Team Thüringen, und von Ingo Kittler, aus Zimmernsupra stammender Fachmann der Partnerfeuerwehr aus Storkow in der Mark Brandenburg, unterwiesen.

Zur Einschätzung wurden auch Berufsfeuerwehrleute aus Erfurt herangezogen. Alle zeigten sich mit den Leistungen zufrieden. Heiko Vogt lobte die Grundkenntnisse: „Zwischen 60 und 95 Prozent haben alle bereits gewusst.“ Doch sei das Feld so groß, dass er allein drei volle Tage seine Erfahrungen weitergeben könne.

„Ganz großes Kino“ der Freiwilligen Feuerwehr

„Das ist großes Kino, was die hier als Freiwillige Feuerwehr aufgefahren haben“, zollte Christian Karl, ASB-Kreisgeschäftsführer und Sömmerdaer Vize-Bürgermeister, den Aktivitäten Respekt. Und Mario Schnepf lobte: „Das ist nicht an einem Tag aufgebaut!“

Den Einsatz selbst, zu dem um 15.06 Uhr alarmiert wurde, leitete Susanne Mund von der Feuerwehr Sömmerda als Zugführerin. Zunächst als Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw gemeldet, wurden nach und nach – je mehr das Ausmaß bekannt wurde – Einsatzkräfte nachalarmiert.