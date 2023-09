Feuerwehrvergleich in Ellersleben: Menschen retten war die Aufgabe

Ellersleben. Ein Unfall-Szenario ist die Herausforderung für den Feuerwehrvergleich in Ellersleben.

Am Samstag war in Ellersleben schon in den frühen Morgenstunden eine Menge los. Der Stützpunktbereichsausscheid Ost in der Einsatzübung „Hilfeleistung“ wurde vorbereitet. An diesem Ausscheid nahmen Mannschaften in zwei Kategorien teil – entweder mit einem Löschgruppenfahrzeug (die Freiwilligen Feuerwehren Olbersleben, Großneuhausen, Mannstedt, Kölleda und Buttstädt) oder mit einem Kleinlöschfahrzeug (die Freiwilligen Feuerwehren Backleben, Großbrembach, Kleinbrembach und OstramondraI).

16 Wertungsrichter, Übungsbeobachter und Zeitnehmer bewerten die einzelnen Abschnitte wie Meldestelle, Lagebewertung, Rettung der Person, Sicherung der Einsatzstelle, Bereitstellung der Technik, Unfallverhütung. Es musste ein Hilfeleistungseinsatz (Verkehrsunfall) abgearbeitet werden. Das Szenario: Ein PKW-Fahrer hat eine die Straße überquerende Person übersehen und überfahren, sodass die Person unter dem Fahrzeug eingeklemmt ist.

Zeitlimit von 20 Minuten

Die verletzte Person (eine 60 Kilo schwere Feuerwehr-Übungspuppe) musste gerettet werden. Zusätzlich galt es, die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr zu sichern und die Einsatzstelle gegen Brandgefahren abzusichern. Es galt ein Zeitlimit von 20 Minuten.

Die Einsatzübung Hilfeleistung wird in diesem Jahr erstmalig im Landkreis Sömmerda durchgeführt und erfreut sich bereits großer Beliebtheit. Stützpunktbereichsmeister dürfen sich die Mannschaften aus Kölleda und Backleben nennen. Sie haben sich für die Kreismeisterschaft am 21. Oktober 2023 in Alperstedt qualifiziert.

Auswertung und Siegerehrung übernahmen der 1. Kreisbeigeordnete Hendrik Blose (CDU) und der 1. stellvertretende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands Christopher Heßler.