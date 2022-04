Im Bürgerzentrum „Bertha von Suttner“ tritt am Donnerstag der Sömmerdaer Stadtrat zusammen.

Finanzen stehen in Sömmerda im Mittelpunkt

Sömmerda. Der Stadtrat tritt am Donnerstag zusammen.

Es geht in erster Linie ums Geld in der nächsten öffentlichen Sitzung des Sömmerdaer Stadtrates am Donnerstag, 28. April. Diesmal tritt das Gremium seit Längerem wieder im Bürgerzentrum „Bertha von Suttner“ zusammen. Festgestellt werden soll zum einen die Jahresrechnung 2020 der Stadt. Das Rechnungsprüfungsamt stellte dazu fest, dass diese den Vorschriften entspricht und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage vermittelt. Im Punkt Hinweise und Empfehlungen verweisen die Prüfer unter anderem darauf, dass der termingerechte Erlass der Haushaltssatzung anzustreben ist.

Gerade das war aber ein Punkt, den die Kommunalaufsicht in ihrer Würdigung der Haushaltssatzung 2022 der Kreisstadt aufgriff. Sie sah die Höhe einiger Positionen kritisch. Beim Beschluss des diesjährigen Etats hatten einige wesentliche Zahlen noch nicht vorgelegen. Als nicht genehmigungsfähig werden zudem die Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2023 angesehen. Deshalb muss sich der Stadtrat in einer Tischvorlage noch einmal mit dem Thema beschäftigen. Vorgesehen sind außerdem Fragestunden für Stadträte und Bürger.

Stadtrat Sömmerda, 28. April, 16.30 Uhr, Bürgerzentrum „Bertha von Suttner“, Straße der Einheit 27