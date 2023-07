Finissage in St. Wippertus in Kölleda zur Ausstellung von Ralf Ossa

Kölleda. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, selbst künstlerisch tätig zu sein - gemeinsam mit dem Künstler.

„Kunst trifft Bibel“ ist die Ausstellung überschrieben, die derzeit in der Wippertuskirche Kölleda zu sehen ist. Ralf Ossa, Pastor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinden Sömmerda und Erfurt, zeigt zum Thema „Wenn der Himmel die Erde berührt...“ eine Auswahl seiner Arbeiten. Zum Abschluss der Schau lädt die Evangelische Regionalgemeinde Kölleda zu einer besonderen Finissage ein. Am Sonntag, 30. Juli, 10.30 Uhr, findet ein Gottesdienst in St. Wippertus mit dem Künstler Ralf Ossa statt. „Er wird selbst anwesend sein und zu seinen Bildern sprechen“, kündigt Pfarrerin Felicitas Kühn an.

Außerdem werde er alle Besucherinnen und Besucher einladen, selbst künstlerisch tätig zu sein. Eine herzliche Einladung geht an alle Kunstinteressierte.