Firma spendet Landkreis Sömmerda 2000 Masken

Ein großzügiges Angebot erhielt das Landratsamt Sömmerda jüngst von der Vita BT GmbH aus Sömmerda. Darüber informierte jetzt die Verwaltung.

Der Landwirtschaftsbetrieb mit Schweinehaltung hatte im Zuge seiner Schutzmaßnahmenvorbereitung ein großes Kontingent an Schutzmasken bekommen. Da diese nicht alle benötigt werden, entschieden die Geschäftsführer Thomas Brune und Carsten Tautzt, die überzähligen Masken gemeinnützig zu spenden, heißt es aus dem Landratsamt.

Die beiden Männer wandten sich an das Gesundheitsamt mit der Bitte, die insgesamt 2000 Schutzmasken zu verteilen. Bei der Übergabe am 29. April dankten der Sömmerdaer Landrat Harald Henning und Amtsärztin Dagmar Dammers für die unerwartete Hilfeleistung. Von der Spende sollen nun Pflegedienste und Senioreneinrichtungen im Landkreis profitieren. Landrat Henning kommentierte die Spende wiefolgt: „Wir haben die Altenpflegeeinrichtungen bereits mit Schutzausrüstung versorgt, aber in Zeiten wie diesen ist es gut zu wissen, dass wir auf eine Notreserve zurückgreifen können.“