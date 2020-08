Fledermäusen auf der (Ton-)Spur

Stefanie Henkel baut einen Ultraschallempfänger an einem Baum auf dem Camposanto in Buttstädt ab. Der Fledermaus-Detektor erfasst und zeichnet die für Menschen nicht hörbaren Laute mitteleuropäischer Fledermausarten auf.

Was hängt denn da hoch oben auf dem Buttstädter Camposanto im Baum? Der tarngrüne Plastekasten ist jedenfalls keine Wildkamera. Dafür fehlt die Linse. Aber ein Metallsporn lugt heraus. Wohl eine Art Antenne. Am Dienstagmorgen ist Stefanie Henkel eine Leiter hinaufgestiegen und hat den Kasten heruntergeholt. Eingebaut ist, so verrät sie, ein Ultraschallsensor. Mit dessen Hilfe werden Frequenzen und Rhythmus von für Fledermäuse typischen hochfrequenten Tönen aufgezeichnet. Die Aufzeichnungen dienen später dazu, die Fledermausart zu bestimmen.