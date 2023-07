Flohmarkt mit Altwaren in Großneuhausen

Großneuhausen. In Großneuhausen wird der 7. Flohmarkt „Unser Dorf räumt auf“ vorbereitet. Die Teilnahme ist kostenlos.

Nach dem Fest ist vor dem Fest. Die Landfrauen von Klein- und Großneuhausen können nicht nur backen, wie sie jüngst beim Schützenfest bewiesen haben, sondern auch gut organisieren. Gemeinsam mit der Gemeinde soll ein Flohmarkt vorbereitet werden, der inzwischen siebte, unter dem Motto „Unser Dorf räumt auf“.

Was sich an Brauchbarem in Kellern, Schuppen, Dachböden und Waschküchen angesammelt hat, kann am 19. August auf dem Festplatz, 8 bis 14 Uhr, angeboten werden. Nur Altware, bitten die Veranstalter. Alle, jung und alt aus nah und fern, können kommen und kostenfrei verkaufen oder stöbern. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Kontakttelefon: 036372 / 91566.