Florales zur Weihnachtszeit in Sömmerda

Sömmerda. Wie Hobbyfloristinnen von ihrer Dozentin Ruth Junker in der Volkshochschule lernen, stilvolle Kränze und Gestecke für die Adventszeit zu arangieren.

Geschäftiges Treiben herrschte am Donnerstag Abend in der Volkshochschule des Landkreises Sömmerda, als Hobbyfloristinnen mit ihrer Dozentin Ruth Junker (4. v.l.) lernten, stilvolle Kränze und Gestecke für die Adventszeit zu basteln. Aus frischem Tannengrün, Kerzen, leuchtenden Gefäßen und Weihnachtskugeln sowie Naturmaterialien wie Nüsse, getrocknete Orangenscheiben und Äpfel entstanden unter fachkundiger Anleitung florale Meisterwerke. Eine Neuauflage dieses Kurses findet am 1. Dezember in der Volkshochschule statt. Er steht im Zeichen des Weihnachtsfestes.