Flussentdeckertour in Walschleben

Walschleben. Was kreucht und fleucht denn da? Im und am Wasser gibt es viel zu erleben. Eine besondere Tour am Samstag ermöglicht Einblicke.

Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern und Großeltern sind am kommenden Samstag, dem 30. September zu einer erlebnisreichen Flussentdeckertour um 14 Uhr in Walschleben eingeladen. Die kostenfreie Tour dauert etwa zwei Stunden und beginnt an der Gerabrücke in Walschleben.

Erforscht werden mit Kescher und Lupe kleine Wassertiere wie Insektenlarven, Schnecken oder Käfer. Die Teilnehmer finden heraus, wie schnell der Fluss fließt und wie tief er ist. Sie erfahren, welche anderen Tiere am und im Fluss leben und welche Bedeutung Inseln im Fluss haben. In naturnahen Abschnitten lässt sich vielleicht sogar der seltene Eisvogel entdecken. Am renaturierten Flussabschnitt gibt es nun wieder geeignete Uferkanten zum Brüten und überhängende Bäume für den azurblauen Vogel.

Auf der Tour kommen die Wanderer an Ackerflächen vorbei, die bei Hochwasser unter Wasser stehen. An anderen Stellen sehen sie technische Anlagen zum Schutz der Orte vor Hochwasser. Es wird erläutert, welche Maßnahmen zum Hochwasserschutz und zur Verbesserung der Gewässer-Lebensräume aktuell laufen.

Die Entdeckungen auf der Wanderung können gleich für den diesjährigen Wettbewerb „Entdeckerfreuden an der Gera“ genutzt werden. Kinder, Familien und Schulen können sich mit einem Flusstagebuch beteiligen und eine Bootstour gewinnen. Der Wettbewerb wird von der Thüringer Landgesellschaft mbH ausgelobt und vom Verein Naturfreunde Thüringen unterstützt. Begleitheft und Teilnehmerunterlagen gibt es unter https://blickpunkt-geraaue.de unter Aktuelles. Einsendeschluss ist der 31 Oktober.

Für die Wanderung am Samstag wird um Anmeldung unter Telefon (0151) 12818816 oder per Mail an info@sinnfonia.de gebeten.