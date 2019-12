Förderanträge für Hohe Schrecke gestellt

In der Hohen Schrecke werden gerade Projekte für die nachhaltige Regionalentwicklung beantragt. Dabei gehe es um eine Verbesserung der touristische Infrastruktur in Braunsroda, um die Erneuerung des Spielplatzes auf dem Kammerforst bei Burgwenden sowie um die Errichtung eines neuen Rastplatzes für Wanderer an der so genannten Waldkapelle nahe dem Großen Rundweg bei Burgwenden mit Bezug zur historischen Nutzung des Waldes, informiert der Hohe Schrecke-Verein. Das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz hatte im September die Fördermöglichkeit für Projekte in der Region Südharz/Kyffhäuser/Hohe Schrecke geschaffen und die Kommunen zur Einreichung von Projektskizzen aufgerufen. Die drei genannten Projekte wurden aus den eingereichten Skizzen ausgewählt. Die Städte An der Schmücke und Kölleda stellen jetzt die Anträge. Die Projekte sollen im nächsten Jahr umgesetzt werden. „Wir freuen uns, dass drei vom Verein unterstützte Vorhaben ausgewählt wurden und hoffen auf eine Bewilligung. Alle drei Projekte erhöhen die Erlebnis-Qualität für Besucher und Anwohner in der Hohen Schrecke“, so die Vereinsvorsitzende Dagmar Dittmer.