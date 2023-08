Fortbildung für Lehrkräfte der Region in Gedenkstätte in Erfurt

Landkreis. Thema sind moderne digitale Vermittlungsangebote und Minderheiten in der DDR.

In der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße in Erfurt gibt es am 17. August von 9 bis 13 Uhr für Lehrkräfte und Multiplikatoren die kostenfreie Fortbildung „Analog, digital, inklusive und kreativ – Bildungsarbeit in der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße“. Dabei werde über moderne digitale Vermittlungsangebote und Minderheiten in der DDR gesprochen, informiert die Stiftung Ettersberg.

Die Fortbildung beginne mit einer Führung durch die Gedenkstätte und einem Einblick in die museumspädagogischen Formate. Dann haben die Teilnehmer die Wahl zwischen zwei Workshops. Es werden der interaktive Graphic Novel „Wir leben hier! Alltag in der DDR“ und die digitale Ausstellungserweiterung „www.andreasstrasse.de“ vorgestellt. Zudem wird der Werkstattbericht „Migrantische Perspektiven auf die DDR und die Transformationszeit“ präsentiert.

Außerden haben die Lehrkräfte die Möglichkeit, an der Eröffnung der neuen Sonderausstellung „Vor dem Verschwinden. Spurensuche nach vergessener Kunst aus der DDR“ teilzunehmen.

Anmeldung über das Thüringer Schulportal mit der Veranstaltungsnummer 571970401 oder über Judith Mayer unter Telefon: 0361 / 21 92 12 17 bzw. mayer@stiftung-ettersberg.de