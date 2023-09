Der Saal im Bürgerzentrum Sömmerda (hier beim) Seniorenforum 2022) erlebt am Dienstag die Einwohnerversammlung für Sömmerda und seine Ortsteile.

Fragen an den Bürgermeister von Sömmerda

Sömmerda. Einmal im Jahr (mindestens) gibt es das Format der Einwohnerversammlung.

Am Dienstag, dem 5. September 2023, findet ab 19 Uhr im Bürgerzentrum „Bertha von Suttner“ (Straße der Einheit 27) eine Einwohnerversammlung statt. Alle Einwohner der Stadt Sömmerda nebst ihrer Ortsteile sind eingeladen. Zu Beginn will Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) über aktuelle Baumaßnahmen im Jahr 2023 sowie zu geplanten städtischen Vorhaben in den kommenden Jahren informieren. Danach ist Zeit für Anfragen, Anliegen und Anregungen.