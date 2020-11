Frau bei Unfall schwer verletzt - Teure Corona-Schmiererei

Frau schwer verletzt

Auf der Landstraße zwischen Dielsdorf und Vippachedelhausen kam es am Montagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Frau fuhr mit ihrem Mini Cooper in Richtung Weimar, als ihr plötzlich schwarz vor Augen wurde. Sie verlor die Kontrolle über ihr Auto und kam von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte sie mit einem Leitpfosten und einem Baum. Am Mini Cooper entstand etwa 7.000 Euro Sachschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die 31-jährige Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Teure Corona-Schmiererei

Unbekannte ließen in der Mainzer Straße von Sömmerda ihren Unmut freien Lauf. Ein Zeuge stellte am Montagmorgen fest, dass die Schaufensterscheibe eines Baumarktes beschädigt und die Fassade eines Supermarkes beschmiert worden waren. Mit einem Schriftzug an der Wand hatten die Täter ihren Ärger über den Corona-Virus kundgetan. Der Schaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt.

