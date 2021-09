Frau mit vier Haftbefehlen nun im Gefängnis - Dreister Dieb im Kindergarten

Sömmerda. Das sind die Meldungen der Polizei für den Kreis Sömmerda.

Vier auf einen Streich

Bereits seit dem letzten Jahr suchte die Polizei in Sömmerda eine 21-jährige Frau, weil gegen sie ein Haftbefehl wegen Drogenbesitzes vorlag. Zwischenzeitlich wuchs das Konto der jungen Frau auf vier Haftbefehle an. Am Dienstag dann stellte die Polizei die 21-Jährige in der Wohnung in Sömmerda. Die Geldstrafe von mehr als 2.500 Euro konnte sie nicht aufbringen, sodass sie in ein Gefängnis gebracht wurde. Dort wird sie die nächsten Monate ihre Strafe absitzen.

Dieb im Kindergarten

Ein dreister Dieb bediente sich Dienstagnachmittag in einem Sömmerdaer Kindergarten. Während Kinder und Erzieher beschäftigt waren, betrat eine unbekannte Person den Kindergarten und stahl aus einem Raum unbemerkt die Handtasche einer Erzieherin. Der Täter gelangte so an ein Portemonnaie mit Bargeld und Ausweisdokumenten sowie an verschiedene Schlüssel. Fußgänger fanden wenig später ein paar Straßen weiter einen Teil der Beute und übergaben sie der Polizei.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen