Frau nachmittags mit drei Promille in Leubingen gestoppt

Die Polizei meldet aus dem Kreis Sömmerda eine absolut fahruntaugliche Frau und eine Serie von Diebstählen aus Autos.

Serie von Diebstähle aus Autos in Sömmerda

Seit einiger Zeit treiben Langfinger ihr Unwesen in Sömmerda und haben es dabei auf leichte Beute abgesehen. Bei mehreren Einbrüchen wurde verschiedenes Beutegut aus stets unverschlossenen Fahrzeugen entwendet. Dabei nutzte man oft die Gunst der Stunde, dass diese offenstanden und deren Fahrzeugnutzer unaufmerksam waren. In diesem Zusammenhang beobachteten aufmerksame Zeugen am Samstag, dass ein Mann an mehreren Fahrzeugen prüfte, ob deren Türen verschlossen sind. Letztendlich wurde der Täter in der Louis-Eckstein-Straße fündig und bediente sich aus der Mittelkonsole eines dort unverschlossen stehenden Pkw.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter der Rufnummer 03634 3360 erbeten.

Frau fährt mit drei Promille durch Leubingen

Am Freitag machte eine 39-jährige Fahrerin gegen 14 Uhr durch ihre auffällige Fahrweise in Leubingen auf sich aufmerksam. Während der Verkehrskontrolle wurde der Grund dafür schnell klar - mit einem Atemalkoholwert von drei Promille war die Dame erheblich alkoholisiert und absolut fahruntauglich. Neben der erfolgten Blutentnahme und der Sicherstellung ihres Führerscheines erwartet sie nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Fahrradteile gestohlen

In der Nacht zum Freitag verschaffte sich ein unbekannter Täter neue Fahrradteile, indem das Vorderrad und der Sattel eines in der Thomas-Müntzer-Straße in Sömmerda angeschlossenen Damenrades demontiert und entwendet wurden. Hinweise an die Polizei unter: 03634 3360.

