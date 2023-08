Freibad Thema im Stadtrat Weißensee

Im Ratssaal des historischen Rathauses in Weißensee findet am 21. August die nächste Stadtratssitzung statt.

Weißensee. Auch eine Bürgerfrageviertelstunde ist vorgesehen.

Die Satzung über die Benutzung des städtischen Freibades in Weißensee soll geändert werden. Der Stadtrat berät dazu am Montag in seiner öffentlichen Sitzung. Weitere Punkte auf der Tagesordnung sind die Bestellung eines Kassenverwalters und dessen Stellvertreters sowie Ehrungen von Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Weißensee. Wie üblich gibt es auch eine Bürgerfrageviertelstunde, Informationen des Bürgermeisters und Anfragen und Mitteilungen im öffentlichen Sitzungsteil.

Hinter verschlossenen Türen geht es anschließend um Personal-, Grundstücks- und Bau- und Vergabeangelegenheiten sowie Stundungen und Niederschlagungen.

Sitzung des Stadtrates Weißensee, 21. August, 19 Uhr, Ratssaal des Romanischen Rathauses