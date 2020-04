Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freibadsanierung Sömmerda liegt gut im Zeitplan

Auch wenn in Zeiten der Corona-Krise und damit einhergehenden Einschränkungen momentan der Gedanke an Schwimmen im Freibad wohl bei so manchem in den Hintergrund gerückt ist – in der Stadt Sömmerda denkt man in Sachen Generalsanierung des Bades schon weiter.

Und der Stand der Bauarbeiten, die gegenwärtig im Zeitplan liegen, lässt auf eine Wiedereröffnung des Freibades im Sommer 2021 ohne größere zeitliche Verzögerungen hoffen, teilt die Stadtverwaltung mit. Nachdem die Gebäude auf dem Freibadgelände – mit Ausnahme der historischen Umkleide – sowie Planschbecken, Nichtschwimmer- und Schwimmerbecken abgerissen wurden, sei für das neue Schwimmerbecken bereits die sogenannte Sauberkeitsplatte fertiggestellt, heißt es in einer Presseerklärung.

Demnächst gehe es, parallel zu den weiteren Arbeiten an den Becken sowie an den unterirdischen Behälteranlagen für die Wasseraufbereitung, mit den Rohbauarbeiten für den Hochbau los.

Im Zuge der Generalsanierung soll das Sömmerdaer Freibad zu einem energieoptimierten, barrierefreien und behindertengerechten überregionalen Sport- und Badezentrum ausgebaut werden. Dafür fließen rund 6,6 Millionen Euro aus drei Fördertöpfen. Diese Gelder kommen aus der Sportförderung des Landes Thüringen, aus dem Investitionspaket soziale Integration im Quartier sowie aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, kurz Efre. Die Stadtwerke Sömmerda GmbH – eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt – setzt für das umfangreiche Bauvorhaben 1,47 Millionen Euro ein. Der Eigenanteil der Kommune liege bei rund 830.000 Euro, heißt es weiter.

Im vergangenen Jahr war im Rahmen des Thüringentages vom 28. bis 30. Juni 2019 der symbolische Spatenstich für die Generalsanierung des Freibades gesetzt worden.