Freie Fläche an der Erfurter Höhe wird beplant

Auf der Erfurter Höhe, Freifläche im Umfeld des ehemaligen Fujitsu-Geländes zwischen „Alter Ziegelei“ und Klinger-Siedlung sollen 3 bis 4 Arztpraxen, Räume für weitere Gesundheitsdienstleister (Ergo- und Physiotherapie, Logopädie), ein Bistro sowie ein Bio-Hofladen, Büroflächen und eine Hausmeisterwohnung entstehen können. Die Gebäude sollen zweigeschossig und behindertengerecht errichtet werden. Sömmerdas Stadtrat hat die Aufstellung eines Bebauungsplanes bei vier Enthaltungen gebilligt. Bauamtsleiter Ulrich Braem hatte die Vorlage für die Verwaltung vorgestellt.

Henning Schwittay (CDU) wies in der Aussprache darauf hin, dass es schon mehrfach Anfragen auf eine Wohnbebauung auf dieser Fläche gegeben habe, die jeweils wegen immissionsschutzrechtlicher Bedenken abschlägig beschieden worden seien. Wenn dort jetzt gebaut werden dürfe, könne das für Unmut sorgen. „Wir haben gar nichts abgelehnt“, reichte Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) die Verantwortung für bisherige Zurückweisungen an die Bauaufsicht beim Kreis und die Regionalplanung durch. „Die Stadt wollte immer, dass dort gebaut werden kann“, so Hauboldt. Laut Braem ist der jetzige Mischgebiet-Vorschlag ein Kompromiss. Er ermögliche, Vorhaben umzusetzen, „die das Wohnen nicht unzumutbar stören“.

Er musste auf Nachfrage von Bastian Wulf (CDU) einräumen, dass der potenzielle Vorhabenträger, der alle Kosten des Bauplanverfahrens trägt, nur eine von mehreren Flächen im Areal besitzt und mit anderen Eigentümern noch nicht gesprochen wurde.