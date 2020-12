Freude bei den Feuerwehren von Großbrembach und Eßleben

„Das ist kein nachträgliches Weihnachtsgeschenk, sondern notwendige Ausrüstung“, sagte Hendrik Blose (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Buttstädt, am Mittwoch in Großbrembach. Ihn freue es besonders, dass noch kurz vor dem Jahreswechsel und gleich für zwei Feuerwehren in der (Land-)Gemeinde sich die Ausstattung mit Einsatzfahrzeugen deutlich verbessere.

In Großbrembach wird ein neuer Gebrauchter in Dienst gestellt. Das bisher dort stationierte LF 8, vor fast acht Jahren ebenfalls aus zweiter Hand und mit Spenden der Einwohner angeschafft, wechselt gut gepflegt und mit neuem Tüv nach Eßleben. „Für die Eßlebener ist das ein Quantensprung“, sagte Blose mit Blick auf den alten LO, der dort immer noch Dienst tat.

„Feuerwehr-Ringtausch“ zwischen den Gemeinden soll Ende 2021 abgeschlossen sein

Erst am 19. Dezember war ein Kleinlöschfahrzeug nach Rudersdorf, das ebenfalls zur Gemeinde Buttstädt zählt, umgezogen. Es ist quasi ausgeliehen. Es soll dort für ein Jahr die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr gewährleisten und nach Fristablauf dauerhaft in Kleinbrembach stationiert werden.

Ende 2021 soll mit der Indienststellung eines neuen HLF 10 in Buttstädt der „Feuerwehr-Ringtausch“ in der Gemeinde abgeschlossen werden. Der Neuzugang steht mit Kosten von 430.000 Euro im kürzlich beschlossenen Gemeindehaushalt 2021.

Im ausklingenden Jahr 2020 seien aber auch bereits allein 100.000 Euro in die Anschaffung von Feuerwehrtechnik investiert worden, betonte Blose. Er dankte auch den Gemeinderatsmitgliedern, die die Finanzierung aus dem Haushalt der Kommune bewilligt hätten. Großbrembachs Ortschaftsbürgermeister Rolf Vinup wies darauf hin, dass es den einzelnen Ortschaften aus eigener Kraft nie gelungen wäre, den jetzigen Ausrüstungszustand ihrer Feuerwehren zu erreichen. Vinup: „Das ist eines der positiven Ergebnisse des Zusammenschlusses - und das muss auch mal gesagt werden!“

Nach Großbrembach soll nun noch ein neuer MTW kommen. „Wir werden die Fördermittel dafür nicht verfallen lassen“, sagte Blose.