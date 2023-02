Friedensgebete im Kirchspiel Buttstädt

Vor der Michaeliskirche in Buttstädt findet wie anderenorts auch am 24. Februar um 18 Uhr ein Friedensgebet statt. (Archivbild)

Buttstädt. Am 24. Februar wird in diesen Orten des Kirchspiels Buttstädt an den Jahrestag des Überfalls auf die Ukraine erinnert.

In den Kirchengemeinden des Kirchspiels Buttstädt – in Buttstädt, Hardisleben, Rudersdorf, Willerstedt, Oberreißen und Niederreißen – findet am Freitag, den 24. Februar um 18 Uhr ein Friedensgebet vor den Kirchen statt. An diesem Tag jährt sich der russische Krieg in der Ukraine zum ersten Mal.

Wie Pfarramtssekretärin Birgit Verwiebe von der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Buttstädt informiert, beginnt das Friedensgebet am Jahrestag des Angriffs mit Glockengeläut. Alle Menschen, die für den Frieden in Europa beten oder gedenken möchten, seien herzlich dazu eingeladen. Es können gern Kerzen mitgebracht werden.

Um 19.30 Uhr findet ein gemeinsames Online-Gebet statt, das auf Youtube übertragen wird.