Frömmstedt feiert Kinderfest

Frömmstedt. Von Löschangriff über Sommernachtstanz bis Fußballturnier geht es am kommenden Wochenende.

Am bevorstehenden Wochenende wird es in Frömmstedt nichts mit pünktlichem Zubettgehen. Mit dem traditionellen Kinderfest stehen drei tolle Tage und Abende an. Am Freitag, 9. Juni, wird der Frömmstedter Nachtpokal in der Disziplin Löschangriff ausgetragen, der Wettbewerb startet 18 Uhr. Die Verpflegung übernimmt an diesem Abend der Feuerwehrverein.

Die Hopfentaler Musikanten führen am Samstag den Festumzug an, der auf den Schenksplatz führt. Auf dem Sportplatz startet 15 Uhr ein buntes Programm, unter anderem mit Kinderschminken, Basteleien, Hüpfburgen und Zorbig Ball. Schausteller sind an allen Tagen vor Ort. Keine Frage, dass es auch Kaffee, Kuchen, Gegrilltes und Fischbrötchen gibt. Der Getränkeservice Mückenheim sorgt für die kulinarischen Genüsse. Ab 20 Uhr ist Sommernachtstanz mit DJ Roger im Festzelt auf dem Sportplatz angesagt. Der Feuerwehrverein lädt ein und bittet Jugendliche, den „Mutti-Zettel“ nicht zu vergessen.

Der Sonntag steht im Zeichen eines besonderen Kräftemessens mit Augenzwinkern. Ab 14.30 Uhr kämpfen Unterdorf gegen Oberdorf um den Sieg beim Fußballspiel. Auch danach können die Kehlen mit Getränken gekühlt werden.