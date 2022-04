Rastenberg. Die Aktion gibt es jedes Jahr wieder – Samstag ist Frühjahrsputz in Rastenberg.

In Rastenberg und parallel auch im Ortsteil Roldisleben wird für Samstag, den 23. April, ab 9 Uhr zum Frühjahrsputz eingeladen. Treffpunkt in Rastenberg ist der Park an der Josefskirche. Für die fleißig Mitwirkenden wird als Belohnung nach getaner Arbeit ab gegen 12.30 Uhr auf dem Burgberg ein Imbiss in Aussicht gestellt. Die Organisatoren, es handelt sich um eine Initiative der Wählergemeinschaft „Gemeinsam für Rastenberg“, bitten darum, nach Möglichkeit eigene Gartengeräte mitzubringen.