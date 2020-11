Samstag im Sonnenschein. Entspanntes Schlendern und Verharren. Er zu ihr: „Der sieht doch ganz flott aus...“

Ich weiß nicht, was ihn geritten hat, sich auf so dünnes Eis zu wagen! Vor der Auslage eines Schuhladens! Es wird ganz schnell ganz kurz eisig. Ihre Antwort ist kurz und knapp. Vernichtend. „Nicht dein Ernst!“, sagt sie nur. Aber es schwingen viele Ausrufezeichen mit. Nach der peinlichen Kunstpause, es gibt zum Thema nichts mehr zu sagen, fängt ein verbales Rückzugsgefecht an. Er: „Was hältst du denn davon...“ Ob er die Kuh noch vom Eis kriegt?

Ein paar Schritte weiter. Sie zu ihr: „...dabei sieht er nicht einmal hässlich aus. Wirklich nicht.“ Die andere: „Ja, aber...“

Nach ein paar Minuten sehe ich die Freundinnen wieder. Nun im Park, auf einer Bank. Es gibt nur den einen Weg. Also höre ich: Es geht immer noch um den Bengel und seine Mängel neben den augenscheinlichen Reizen. Die eine hofft zweifelnd auf Bestätigung. Die andere versucht, nicht zu auffällig, Argumente dagegen ins Feld zu führen. Könnte gut sein, sie verfolgt, insgeheim den Schönlingsqualitäten erlegen, parallele Interessen.

Es ist kompliziert.

Ist doch schön, wenn man sich nicht einmischen muss! Herrlicher Sonnenschein. Fast wie Frühling im Herbst. So rein gefühlsmäßig...