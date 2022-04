Verschiedene Fahrgeschäfte bieten beim Frühlingsfest am Sömmerdaer Stadtpark Rummel-Vergnügen.

Frühlingsfest mit Feuerwerk in Sömmerda

Sömmerda. Die Schausteller bauen ihre Fahrgeschäfte auf dem Parkplatz am Rohrhammer auf.

Nach einem Jahr Pause gibt es wieder ein Frühlingsfest auf dem Parkplatz am Rohrhammer – nahe dem Stadtpark. Dafür reisen Schausteller aus mehreren Bundesländern mit ihren Fahrgeschäften an, informiert die Stadtverwaltung.

So gibt es in der Woche vom 30. April bis 8. Mai jeweils von 14 bis 22 Uhr die Möglichkeit für ein Rummel-Abenteuer – beispielsweise bei einer Fahrt mit dem Auto-Scooter, auf der Berg- und Talbahn, auf dem Kinder-Sportkarussell oder an der Schießhalle.

Am 4. Mai gelten ermäßigte Preise. An dem Tag ist Familientag, der ebenso traditionell wie das Frühlingsfest selbst ist. Am 6. Mai ist mit Einbruch der Dunkelheit das traditionelle Feuerwerk zu sehen.