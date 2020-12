Im KMG-Klinikum Sömmerda befinden sich aktuell fünf an Covid-19 erkrankte Personen in stationärer Behandlung.

Fünf Corona-Infizierte in Sömmerdaer Klinik

Die traditionelle Weihnachtsvisite mit Landrat Harald Henning (CDU) und dem Sömmerdaer Männergesangverein muss in diesem Jahr im KMG-Klinikum Sömmerda ausfallen, darüber hat das Krankenhaus bereits informiert. Dennoch soll es ein wenig festliche Stimmung auf den Stationen geben. Ein kleiner Weihnachtszauber werde für die Patienten vorbereitet, informierte die Klinik auf Nachfrage der Thüringer Allgemeine. In diesem Jahr werden die Geschäftsführung, der ärztliche Direktor und die Pflegedienstleitung die Visite übernehmen und weihnachtliche Stimmung in die Zimmer der Patienten bringen, heißt es. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.