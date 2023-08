Fünftklässler bekommen Starterpaket am Gymnasium Sömmerda

Sömmerda. Start in die weiterführende Schule wird vom Schulförderverein des Sömmerdaer Gymnasiums und Sponsoren mit einem Starterpaket etwas erleichtert.

137 neue Schülerinnen und Schüler starteten in insgesamt fünf 5. Klassen ihr Schuljahr am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Sömmerda. Die Spannung nach den Ferien war groß für die Jüngsten am ASG, denn für sie hat sich vieles alles geändert: die Schule, die Klassen, die Lehrer. Und damit ihnen der Start erleichtert wird, erhalten die Fünftklässler traditionell ein Starterpaket vom Förderverein des Gymnasiums. „Wir sind wieder sehr froh, dass uns die Bäckerei Bergmann, die Sparkasse Mittelthüringen, die Park-Apotheke, Wolf & Gäng und Rewe Fackelmann seit Jahren die Treue bei dieser Überraschung halten“, ist Bernd Körber als Vereinschef zufrieden. Der Förderverein selbst spendierte das erste Schul-T-Shirt und einen Schuljahresplaner.