Für Christiane Brandt beginnt die Freizeitphase

Es gibt, nur Landrat Harald Henning hat seinen aus Haushaltsgründen abgesagt, doch noch Neujahrsempfänge. Am Sonntag zum Beispiel einen der evangelischen Regionalgemeinde Sömmerda – mit gemeinsamem Anstoßen, Kaffeetrinken und freundlichen Worten.

Die meisten davon richteten sich schon im Gottesdienst zuvor persönlich an Christiane Brandt. Sie wurde feierlich verabschiedet. Nicht aus Sömmerda, aber aus dem kirchlichen Berufsleben. Fast 30 Jahre wirkte sie in Sömmerda und in der Regionalgemeinde als Gemeindepädagogin. Jetzt wechselt sie in die Freizeitphase der Altersteilzeit, wie Superintendent Andreas Berger erläuterte, der zudem Brandts Beharrlichkeit und Fröhlichkeit sowie das Bleibende ihres Wirkens betonte. Für Christiane Brandt sangen einige ihrer aktuellen Kirchenkinder eine umgetextete Version ihres gebräuchlichsten Anfangsliedes. Statt „Einfach spitze, dass du da bist!“ hieß es da nun „Einfach schade, dass du aufhörst!“.

Christiane Brandts Nachfolge ist auch geklärt. Pfarrerin Inga Mergner wird sich der Arbeit als solcher und als Gemeindepädagogin jeweils in halben Stellen widmen.