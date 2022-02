Für jedes Grundstück in Riethgen eine Hauspumpstation

Riethgen. Der Bau eines neuen Abwassersystems hat in der kleinen Gemeinde begonnen. Für wann die Fertigstellung geplant ist, lesen Sie hier.

Nach mehr als zehn Jahren des Wartens, der Abwägung und Vorbereitung kommt in Riethgen beim Thema Abwasserbeseitigung Bewegung ins Spiel. Innerhalb der Ortslage wird ein Druckentwässerungssystem mit Hauspumpstationen und etwa 1250 Meter Sammeldruckleitung sowie eine Kompaktkläranlage im sogenannten SBR-Verfahren (sequentielle biologische Reinigung) für 155 Einwohnergleichwerte errichtet. Dies erfolgt überwiegend in geschlossener Bauweise.

Der Bauanlaufberatung Anfang November folgte der Ausführungsbeginn am 30. November. Innerhalb eines knappen Jahres sollen 52 Anschlüsse mit Hauspumpstationen entstehen und die gesamten Baumaßnahmen im Oktober 2022 abgeschlossen sein. Derzeit wird sowohl innerorts als auch nordöstlich der Ortslage Riethgen an der Unstrut, im sogenannten Rieth, gebaut. Hier bekommt die Kompaktkläranlage mit Vorklärung und biologischer Reinigung ihren Platz. Das gereinigte Wasser soll dem Fluss zugeführt werden.

Dass die Gemeinde lange mit der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes haderte, ist der Tatsache geschuldet, dass in der Ortslage Riethgen „nur“ 157 Einwohner (Stand Juni 2021) gemeldet sind, in den zugehörigen Ortsteilen Thomas-Müntzer-Siedlung 68 und Siedlung 18 Personen. Da ist das mit aktuell rund 1,615 Millionen Euro veranschlagte Bauprojekt ein gewaltiger Brocken für die kleine Gemeinde. Von der Thüringer Aufbaubank sind Fördermittel in Höhe von etwas mehr als 692.300 Euro zu erwarten, für die Kommune bleiben rund 922.900 Euro an Eigenmitteln – vorbehaltlich der sogenannten Abschlussrechnung, informiert Maik Eßer, Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Kindelbrück.

In der rechtsaufsichtlich genehmigten, rechtskräftigen „Beitrags- und Kostenerstattungssatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Riethgen“ vom 1.12.2021 ist unter „Beitragssatz“ der von den Bewohnern im Voraus zu leistende Beitrag mit 7,26 Euro pro Quadratmeter gewichtete Grundstücksfläche festgesetzt. „Das bedeutet für ein durchschnittliches Grundstück um die 7000 Euro, bei sehr großen Grundstücken sind die Bürger mit maximal 15.000 Euro dabei“, weiß Riethgens Bürgermeister Manuel Höwner (parteilos) um die finanziellen Belastungen für die Anwohner.

Andererseits wäre die Anschaffung und Unterhaltung einer abflusslosen vollbiologischen Kleinkläranlage auf jedem Grundstück, einschließlich der Entsorgungskosten, sogar teurer gekommen.

Die Gemeinde hat die Abwassereinrichtungen kostendeckend zu betreiben und sie über Beiträge, Gebühren und die Kostenerstattung durch die abgabepflichtigen Besitzer der betroffenen Grundstücke zu finanzieren. Für die Thomas-Müntzer-Siedlung und die Siedlung sind gesonderte Abwasserbeseitigungen zu einem späteren Zeitpunkt – für 2027/2028 geplant – vorgesehen.