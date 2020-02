Für jedes Jahr ein Bild im närrischen Zug durch Weißensee

Am Ende haben die Weißenseer Narren ihr Ziel erreicht. 25 Bilder hatte sich der Karnevalverein im Jahr seines 25-jährigen Bestehens für den Umzug gewünscht. Und genau 25 Wagen und Fußgruppen zogen am Sonntag bestens gelaunt durch die Stadt.

Scherndorfer Gäste brachten gute Laune zum Gondelteich und sangen Karaoke in ihre Lolli-Mikrofone. Foto: Jens König

Im Vorfeld hatte es bereits 20 Anmeldungen gegeben, berichtet der Zugverantwortliche Christoph Michel. Dann trafen zusätzlich Kölleda und Frömmstedt am Gondelteich ein, wo sich die Wagen und Fußgruppen traditionell formieren. Die Spannung stieg bis kurz vor dem Start.

Neben den sieben Wagen des eigenen Faschingsvereins und den fünf Bildern von Weißenseer Vereinen waren auch wieder mehrere befreundete Faschingsvereine gekommen. So gratulierten zum Beispiel die Scherndorfer zum Jubiläum und wiesen zugleich auf ihren eigenen 25. Geburtstag im kommenden Jahr hin. Die Battgendorfer Bahndammstrolche hatten ihrem Prinzenpaar Sophie I. und Clemens I. einen bequemen Lederthron auf den Wagen gestellt.

Einige Weißenseer hatten das Thema Chinagarten aufgegriffen und sich entsprechend gekleidet. Foto: Jens König

Erstmal im Zug dabei war der Elxlebener Karnevalsclub. Im November, als die Weißenseer anlässlich ihres Doppeljubiläums 25 Jahre Karnevalverein und 20 Jahre Weiberfastnacht zur Feier eingeladen hatten, konnten die Elxlebener nicht kommen und versprachen stattdessen die Teilnahme am Umzug.

An diesem beteiligten sich nach fünf Jahren Pause auch „Muddis Lieblinge“ wieder, mit Kindern insgesamt 17 junge Leute aus der Stadt. Vier Wochen hatten sie an ihrem Wagen gebastelt, erzählen Ronny, Stephan, Sabrina und Björn. In den vergangenen Jahren hatte es aus Zeitgründen nicht mehr geklappt mit der Beteiligung, zum Jubiläum wollten sie aber unbedingt wieder dabei sein.

Immer zu einem Jubiläum sind auch Kathrin Beinicke, Andrea Stock, Adrienne Blankenburg, Manuela Seifert und Claudia Degener mit ihren Kindern am Start. „Der Chinagarten hat Winterpause, drum machen wir halt hier ‘ne Sause“ hatten sie diesmal aufgeschrieben und sich dem Spruch entsprechend gekleidet.

Martina und Hans Peter aus Frömmstedt gefiel der Umzug gut. Foto: Jens König

Der bunte Zug, der reichlich Kamelle und Konfetti warf, endete am Palmbaumsaal, wo man fast nahtlos zum Kinderfasching überging. Am Donnerstag und Freitag steigt dort die Jubiläumsweiberfastnacht – beide Termine sind ausgebucht.