Kölleda. Bei einem Unfall in Kölleda (Landkreis Sömmerda) ist am Freitagabend ein 68-Jähriger schwer verletzt worden.

Fußgänger in Kölleda von Auto erfasst und schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 68-jähriger Fußgänger am Freitagabend bei einem Unfall in Kölleda. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann die Goethestraße in Kölleda überqueren. Dabei sei er von einem 81-jährigen Autofahrer, der von der Weimarischen gefahren kam und in die Goethestraße abbiegen wollte, übersehen worden.

Der 68-Jährige wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

