Gäste aus Amerika im Sömmerdaer Piano

Drei Konzerte gibt es bis Jahresende noch in der Livemusik-Location Piano in Sömmerda.

Sömmerda. Al Holliday & The East Side Rhythm Band spielen am 14. Dezember.

Zu einem der letzten Konzerte dieses Jahres werden am 14. Dezember Al Holliday & The East Side Rhythm Band (USA) in der Livemusik-Location Piano in Sömmerda erwartet. Ihr Sound kombiniere das lockere, funky Feeling von New Orleans R&B mit der viszeralen Kraft und Intensität von East St. Louis, heißt es in der Ankündigung. Als Frontmann agiere der Ausnahmesänger Al Holliday.

Für den 23. Dezember ab 20 Uhr bereitet das Piano-Team ein Weihnachtskonzert vor und bittet dafür um Reservierung. Traditionsgemäß gestaltet Willi Woigk mit The Polars dann am 27. Dezember mit seinen Voll-Profis das Jahresabschluss-Konzert im Piano. Zu hören sein wird Rock aus 60 Jahren Musikgeschichte, die er selbst mitgestaltet hat.