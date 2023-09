Garage in Sömmerda abgebrannt – Feuerwehrmann im Einsatz verletzt

Sömmerda. Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Garagenbrand in Sömmerda. Ein Feuerwehrmann musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Während der Löscharbeiten bei einem Brand in einem Garagenkomplex in der Käthe-Kollwitz-Straße in Sömmerda ist am Mittwochmorgen ein Feuerwehrmann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer aus bisher ungeklärter Ursache gegen 8 Uhr in einer Garage ausgebrochen. Diese brannte dabei vollständig aus.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Ein verletzter Feuerwehrmann musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Kriminalpolizei kam zur Spurensicherung an den Tatort und nahm Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung auf. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0246811 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) zu melden.

