Gartenberg wird umgegraben

Am Montag beginnen Kanalbauarbeiten in der Gartenberg-Siedlung Sömmerda.

Der nach dem Gartenstadtmodell ab 1915 entstandene Sömmerdaer „Außenstadtbezirk“ Gartenberg ist ab dem 2. November nur noch über die Ortsumgehung erreichbar. Von hinter der Bahnüberquerung bis zur Mozartstraße in Höhe Nummer 14 wird die Gartenberganbindung gesperrt.

Info-Treffen ausgefallen

Informationen für die Anlieger zur Ursache der Komplett-Sperrung, dem Beginn des 1. Bauabschnitts zum Ersatzneubau eines Mischwasserkanals, hätte eigentlich eine Anliegerversammlung am 22. Oktober liefern sollen. Diese musste corona-bedingt ausfallen. Unsere Zeitung bat die Stadtverwaltung um Erläuterungen zum Vorhaben.

Anwohner werden zudem von der Stadt schriftlich informiert.

Baustart

Ab dem 2. November 2020 wird das Baufeld Mozartstraße und Alexander-Puschkin-Platz für den Anlieger- und Durchgangsverkehr gesperrt. Im Bereich der Baustellenzufahrt werden Halte- und Parkverbotsschilder aufgestellt (siehe Verkehrsplan Bauphase 1).

Es wird gebeten, Kraftfahrzeuge aus diesen Bereichen rechtzeitig zu entfernen. Die Stadt sichert zu, dass die Grundstücke für Fußgänger immer zugänglich sein werden – ebenso werde die Anfahrt für Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungswagen gesichert. Nach Abstimmung zwischen Baufirma und der Stadt Sömmerda werden die Nebenbereiche des Alexander-Puschkin-Platzes für die gesamte Bauzeit als Baustelleneinrichtung und Lagerplatz genutzt. „Bitte wundern Sie sich nicht, wenn nach Einrichtung der Vollsperrung sowie der Halte- und Parkverbotsschilder die Arbeiten des Baubetriebes erst nach vier bis sechs Tagen auf der Baustelle sichtbar werden. Diese Situation ist auf verkehrsrechtliche und technologisch bedingte Sachverhalte zurückzuführen“, heißt es seitens der Stadt. Heutzutage sei der Baubetrieb von den unterschiedlichsten Fristen bei den Materiallieferungen abhängig und passe daraufhin seinen Bauablauf an.

Die Mülltonnen werden vom Baubetrieb zu einem zentralen Sammelplatz gebracht und anschließend wieder zu den Nutzern zurück. Die Mülltonnen sollten einen Tag vor dem Entsorgungstermin (morgens) an die Straße gestellt werden – im Falle eines Abfuhrmontags bereits am Freitagmorgen.

Zur Beweissicherung hat die Stadt in Arne Schlundt einen externen Gutachter beauftragt.

Die Kanalbauarbeiten erfolgen in drei Phasen.

Phase 1 (obere Grafik)

In der Phase 1 ist das gesamte Baufeld Mozartstraße sowie der Alexander-Puschkin-Platz für den Anlieger- und Durchgangsverkehr gesperrt. Der Kanalbau erfolgt in der Mozartstraße von Richtung Lessingstraße bis zum Baufeld-Ende Mozartstraße Haus Nr. 14/21. In diesem Bereich wird der neu hergestellte Kanal an den Bestandskanal angebunden. Eine Durchfahrt der Richard-Wagner-Straße sowie der Sebastian-Bach-Straße ist nicht mehr möglich. Sie werden Sackgassen. Phase 1 dauert wohl bis Ende Februar / Anfang März 2021.

Phase 2 (mittlere Grafik)

In Phase 2 werden der Abschnitt Richard-Wagner-Straße und die westliche Seite des Alexander-Puschkin-Platzes gesperrt. Nach heutigem Kenntnisstand sind dann die Mozartstraße, die Sebastian-Bach-Straße und der östliche AlexanderPuschkin-Platz für den Verkehr wieder frei, der Anlieger- und Durchgangsverkehr möglich. Die Richard-Wagner-Straße bleibt eine Sackgasse. Die Kanalarbeiten werden bis Höhe der Grundstücke Richard-Wagner-Straße Nr.4/9 erfolgen.

Phase 3 (untere Grafik)

In Phase 3 werden Bach-Straße und östliche Seite des Puschkin-Platzes gesperrt, während Mozartstraße, Richard-Wagner-Straße und der westliche Puschkin-Platz wieder für den Anlieger- und Durchgangsverkehr befahrbar sein sollen. Die Bach-Straße wird Sackgasse. Die Kanalarbeiten erfolgen bis Bach-Straße 3/6a.

Nach den donnerstäglichen Bauberatungen (14 bis ca. 15 Uhr) in einem Baucontainer am Puschkin-Platz können Anwohner individuelle Anliegen klären.

Der Kanalbau soll bis Ende April / Anfang Mai 2021 abgeschlossen sein. Die Kanalrohrgräben werden temporär wieder verschlossen, die Befahrbarkeit sichergestellt.

Mit den Kanalbauarbeiten wurde die Firma Aust EKS Bau AG aus Schloßvippach beauftragt.

Federführend für die Stadt betreut deren Eigenbetrieb Abwasser (Uhlandstraße 7, 99610 Sömmerda) das Vorhaben.

Auf den Kanalbau folgen Arbeiten zum Trinkwasserleitungs- und danach zum Straßenbau.

Infos: (03634) 329 020