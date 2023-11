Gartenlaube brennt bei Rastenberg vollständig aus

Rastenberg In Rastenberg stand am Freitagmorgen eine Gartenlaube in Flammen. Mehrere Freiwillige Feuerwehren kamen zum Einsatz.

Mehrere Freiwillige Feuerwehren mit insgesamt 24 Kameraden mussten am Freitagmorgen nach Rastenberg ausrücken. Gegen 4 Uhr hatte ein Autofahrer in einer Gartenanlage ein größeres Feuer entdeckt. Eine Gartenlaube stand in Vollbrand.

Trotz sofortiger Löscharbeiten wurde das Häuschen vollständig zerstört und ein angrenzender Zaun in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird laut Polizeiangaben auf mehr als 5000 Euro geschätzt. Die Kripo Erfurt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

