Gartenliebe: Ein Besuch bei Familie Bamberg in Rastenberg

Von der Straße her ist das Bambergsche Anwesen in Rastenberg, das letzte Haus an der Kirchallee in Richtung Hardisleben, schon ein Hingucker. Fachwerk mit Balkonen und Erkertürmchen. Anderswo heißt das „Schweizerhaus“. Hier kennen das Gelände viele noch als Ferienlager. Wenige, Ältere, wissen, dass hier mal, bis 1959, ein Sägewerk war, das Machlebsche Sägewerk.

Zimmerermeister Hugo Machleb, ein Vorfahr von Martina Bamberg, hat es betrieben. Er hat auch das Fachwerkhaus gebaut. „Im Jahr 2013 haben wir 100 Jahre Haus gefeiert“, rechnet Martina Bamberg nach. Sie und ihr Mann Hubert leben allerdings erst seit 1986 wieder hier – und haben sich und der Natur in Schweiß treibender und beharrlicher jahrelanger Arbeit ein Refugium, ein flora- und fauna-freundliches Paradies, geschaffen.

Hund Egon tollt über die Streuobstwiese. Foto: Jens König

Nach einem Intermezzo in Halle an der Saale kamen sie nach Rastenberg zurück. Von dort haben sie allerdings schon den Grundstock ihres jetzigen grünen Rückzugsraumes mitgebracht: eine ganze Reihe von Bäumen und Sträuchern, die zuvor – natürlich kleiner und ein Geschenk von Hubert Bambergs Vater – schon den Weg von Ostramondra nach Halle angetreten hatten. „Die wollte ich dort nicht lassen“, erklärt Hubert Bamberg. Er ist heute 72, seine Frau ein Jahr jünger – und die Bäume sind entsprechend groß. Hin wie zurück erfolgte der Transport per Trabi mit Anhänger. Den standardmäßigen kleinen hatte Hubert Bamberg, von Berufs wegen technisch versiert, schwerlasttauglich umgebaut.

Seit ihrer Rückkehr in die thüringische Heimat haben die Bambergs das Familiengrundstück gründlich entindustrialisiert. Letzter, um so beeindruckenderer Zeuge der Vor-Garten-Zeit ist die große Dampfmaschine, die einst über Transmissionsriemen Sägegatter und andere Maschinen antrieb. Jetzt ist sie Dekoration. Für immer unbeweglich. Ein Perpetuum immobile. Farblich angepasst schmiegt sich eine Keramikkatze auf die rostige Fläche.

Die aromatischen Harzfeuer gedeihen prächtig dank einer Hand voll Pferdemist unter der Wurzel. Foto: Jens König

Martina und Hubert Bamberg aus Rastenberg in ihrem Garten zwischen Vogelbeere und Wald-Hortensie . Foto: Jens König

Eine Prachtnelke. Foto: Jens König



Wald-Hortensie Foto: Jens König

Trompetenblume Foto: Jens König

Schmuckkörbchen Foto: Jens König

Blutweiderich Foto: Jens König

Das Thermometer zeigt die Wassertemperatur im Teich an. Foto: Jens König

Schwebweste auf Wasserdost Foto: Jens König



Sprossender Fransen-Hauswurz Foto: Jens König



Das Umfeld hat sich die Natur längst zurückerobert. Weil sie es durfte und Hilfe bekam. Morgens liefern sich ab und an zwei Nachtigallen einen Wettstreit, diverse Eichhörnchen („Vier zur gleichen Zeit!“) lassen sich blicken, ein Teichhuhn machte einen Tag auf Durchreise Station, Eidechsen sonnen sich und legen ihre Eier in die Fugen der Steinplatten ab, der Eisvogel ist ab und an zu Gast, Fledermäuse („Zwei große und drei kleinere.“) haben irgendwo ihre Quartiere, die Molche werden wenn notwendig von den Enkelkindern aus dem Teich gerettet. („Jedes hat seinen eigenen Kescher.“) Es gibt eine Streuobstwiese, einen Gartenteich als Frosch-, Quappen- und Lurch- oase, auch einen Schwimmteich, eine Benjeshecke, Freilandbeete und Gewächshäuser. „Das ist Gurke Nummer 106 in diesem Jahr“, gibt Martina Bamberg ein Gastgeschenk mit. „Und weil man auf einem Bein nicht stehen kann“, auch noch die 107.

Damit greift sie, die sich vornehmlich um andere gärtnerische Aufgaben kümmert, in Hubert Bambergs Kernkompetenz ein. Tomaten und Gurken sind sein Metier. Wie auch die Obstbäume.

Frost vereitelt diesmal die Ernte von Äpfeln, Mirabellen und Zwetschgen

Leider, muss er nach den späten Frösten des Jahres sagen. Äpfel, vor allem alte Sorten, Mirabellen, Zwetschgen sind in diesem Jahr Sorgenkinder. Die Bäume tragen so gut wie nichts. Statt der sonst üblichen zehn Zentner Äpfel, von denen Hubert Bamberg sechs bis sieben nach Großmonra in die Mosterei brachte, gebe es diesmal nicht einmal genug für den eigenen Verzehr. Und Mirabellen, wo im Vorjahr noch ein Ast unter der Last der Früchte abbrach, seien auch keine da.

Relikt aus längst vergangenen Zeiten. Die Dampfmaschine des Sägewerks steht noch in Bambergs Garten. Foto: Jens König

Überall auf inzwischen 7500 Quadratmetern (viel Auslauf für Hund Egon) naturbelassener und kultivierter Fläche wächst und grünt und blüht es. „Seit bei den jungen Leuten 2500 Quadratmeter hinzugekommen sind, habe ich einen Rasentraktor“, gesteht Hubert Bamberg eine technische Arbeitserleichterung. Für Flächen unter den Bäumen gibt es auch einen kleineren Rasenmäher und eine Motorsense. Sonst wäre es ja auch nicht zu schaffen.

Gedüngt wird allerdings nur natürlich. Kunstdünger wird nicht verwendet, nur traditionelles wie Hornspäne oder Pferdemist und natürlich der auf dem Grundstück anfallende Kompost. Fünf, manchmal auch sechs oder sieben Komposthaufen bewirtschaftet in erster Linie Martina Bamberg. „Martina, Tina, Kompostina“, sagt sie lachend und leitet ihre diesbezügliche Berufung von ihrem Namen ab.

Mehrfach haben die Bambergs sich am Tag der offenen Gärten beteiligt. „Die Leute haben da immer zwei Sätze gesagt. Fast jeder. Satz eins: „Sie haben es so schön, Sie müssen gar nicht in die Urlaub fahren.“ Und Satz zwei: „Die viele Arbeit!“

„Leben und leben lassen“ scheint das Motto der Bambergschen Grüngestaltung. Ein wenig hilft diese der Natur auf die Sprünge und die Gartenfreunde freuen sich, wenn sich bei ihnen Lebewesen tummeln oder zumindest sehen lassen, die auf der roten Liste stehen.

Gern hätten sie deshalb auch ihr Paradies für Mensch, Pflanze und Tier im Nabu-Projekt zur Akzeptanzförderung für verwilderte Garten-Flächen vorgestellt. „Wilde Inseln“ wurden da Anfang des Monats August gesucht, doch hat Hubert Bamberg beim Ausfüllen des Onlineformulars irgendwann entnervt die Flinte ins Korn geworfen. Die beispielhaft erwähnten Totholz- oder Steinhaufen gibt es auf Bambergs Grundstück trotzdem und schon lange, auch die Ecken, in denen die Natur einfach mal machen darf wie es ihr beliebt, sind da, Blühflächen, ein Stumpenhaufen und auch Insektenhotel und Co.

Hausherr kennt spannende Geschichten zur Gartenhistorie

Hubert Bamberg kann genau erzählen, wie alles einmal war, wie viel Schotter er aus dem Grundstück, wie viel Mutterboden er in dieses – oft allein mit der Schubkarre – gefahren hat. Auch weiß er noch exakt, wo welcher Baum unter anderem als Windschutz gepflanzt und später (Fichten, Platanen) wieder gefällt werden musste. „Vorsicht, das kann jetzt noch Stunden dauern“, warnt seine Frau.

Das Grundstück war, kaum zu glauben, einst kein Garten, sondern ein Schotterplatz, auf dem das Holz fürs Sägewerk gelagert wurde. Noch heute ist der Untergrund nach der Grasnarbe ungeheuer verdichtet. 1400 Quadratmeter Schuppenflächen kamen dazu. Heute nutzt sie der Hausherr, um unter anderem vier Trabis unterzustellen.

Einst floss der Rollbach direkt durchs Grundstück, bis er verrohrt um dieses herum geführt wurde. Vom Bambergschen „Wassergrundstück“ erzählt eine andere Geschichte. In der geht es um die große Überschwemmung, die just über die Dämme schwappte, als die Gartenteich fertig war.

Schon wieder eine Geschichte...