Gartenschau nur eines von vielen Themen

Sömmerdas Unstruthalle ist in Corona-Zeiten zum bevorzugten Tagungsort Hier berät gerade der Kreistag mit Abstand.

Sömmerda. 18 Tagesordnungspunkte umfasst die Ankündigung der Sömmerdaer Stadtratssitzung am Donnerstag allein für den öffentlichen Teil.

letzten Samstag tagte in der Unstruthalle noch der Landesparteitag der Linkspartei. Donnerstag (24. September) ist dort Stadtrat. Bei beiden Gelegenheiten wohl im Präsidium: Sömmerdas Bürgermeister Ralf Hauboldt. Neben der Bewerbung um die Ausrichtung der Landesgartenschau 2028 (unsere Zeitung berichtete) werden die Stadtratsmitglieder sich u. a. mit dem Jahresabschluss der WGS Wohnungsgesellschaft Sömmerda, der Benutzungs- und Entgeltordnung für die Stadt- und Kreisbibliothek, dem Beitritt zum Kommunalen IT-Dienstleisterverband, der Teilnahme an E-Government-Fördermaßnahmen und im Gehwegreparaturprogramm 2020 mit Arbeiten Am Rothenbach 3 bis 15 befassen. Verlängert werden soll die Geltungsdauer der Veränderungssperre im Bebauungsplan für das Industriegebiet IG-3 Sömmerda-Kölleda. Aufgerufen wird ein AfD-Antrag zur Stasi-Überprüfung der Stadträte und Beigeordneten. Vorgesehen ist zudem eine Fragestunden der Bürger.