„Gastarbeiterinnen“ summen beim ÖPNV

Ihr Arbeits- und Lebensmittelpunkt liegt auf dem Betriebsgelände des ÖPNV Sömmerda. Anders als die Beförderungsleistungen der Omnibusfahrer im öffentlichen Personennahverkehr transportieren die „Gastarbeiterinnen“ aber keine Passagiere von A nach B. Sie fliegen auch nicht nach Fahrplan. Indem sie aber eilig durch die heimische Flora schwirren, um Blüten zu bestäuben, machen sich die Insekten für eine intakte Natur äußerst nützlich. Die in zwei Bienenstöcken (Beuten) untergebrachten Flügelwesen sammeln eifrig Nektar und erzeugen für ihren Dienstherren, Hobbyimker Hans-Jürgen Fiebig, feinsten Bienenhonig. Der Ertrag aus den gefüllten Waben der „Carnica“ kann sich mit 40 Kilogramm Honig pro Schleudergang sehen lassen. Hunderttausend Staatsangehörige zählen die beiden Völker, die aus je einer Königin, Drohnen und Arbeiterinnen bestehen. Um seine emsigen Schützlinge bestens umsorgen zu können, absolvierte Fiebig eigens einen Kurs für angehende Imker im Bienenmuseum Weimar. In Eintracht mit Busfahrern in der Mittagspause, vielen Wildbienen und Hummeln, die im benachbarten Insektenhotel wohnen, residieren die Honigbienen auf ihrer duftenden Blühwiese beim Öffentlichen Personennahverkehr und genießen ihr arbeitsreiches, gerade einmal 35 Tage währendes Leben.