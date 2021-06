Patrick und Andreas Voigt wollen das einstige Gasthaus "Zum goldenen Lamm" in Riethnordhausen wieder beleben.

Gasthaus „Zum goldnen Lamm“ in Riethnordhausen soll wieder glänzen

Riethnordhausen. Patrick und Andreas Voigt wollen das alte Gasthaus in Riethnordhausen mit neuem Leben erfüllen.

Das Gasthaus „Zum goldnen Lamm“ in Riethnordhausen muss einst ein beliebter Treffpunkt gewesen sein. Einen Beweis liefert ein Foto, das das Gebäude zum Erntefest 1937 zeigt. Viele herausgeputzte Männer und Frauen sowie geschmückte Leiterwagen sind vor dem Gasthaus zu sehen. Das Foto schmückt heute als großes Poster den einstigen Saal. Die Geschichte des Gasthauses und sogar entfernte familiäre Beziehungen zum letzten Gastwirt gaben Patrick Voigt und seinem Vater Andreas den Anstoß, die Gastwirtschaft wieder zu beleben. Patrick Voigt wohnt mit seiner Frau, den beiden Kindern und seinen Eltern in dem einstigen Gasthaus in der Unteren Dorfstraße. „Dass hier einst gezecht und getanzt wurde, daran können sich im Dorf nur noch wenige erinnern. Der letzte Gastwirt war Friedrich Ader-hold. Er ist 1941 gestorben. Seitdem gibt es das Gasthaus nicht mehr“, weiß der 30-Jährige zu erzählen. Herausgefunden hat er, dass das Haus zu den ältesten Gebäuden im Ort zählt. Während der Saal Ende des 19. Jahrhunderts errichtet worden sei, stamme das Haupthaus aus dem 16. Jahrhundert.

Einige Umbautensind notwendig

Als vor zwei Jahren seine Hochzeit anstand, musste der Saal, der lange Zeit als Garage und Lagerhalle genutzt wurde, komplett ausgeräumt werden. Für die Feier wurde auch eine Bar eingebaut. „Irgendwann kam bei meinem Vater die Idee auf, dass ein kleines Kneipchen nicht verkehrt wäre“, erinnert sich Patrick Voigt. Die gute Lage mit dem Unstrut-Radweg in unmittelbarer Nähe und dem Luther-Wanderweg bestärkte die beiden Männer und ließ sie Pläne schmieden.

So sind einige Umbauten notwendig. Das Umrüsten der Heizung von Öl auf Gas sei ein erster Schritt. Der Einbau von Toiletten der zweite. Außerdem müsse der komplette Fußboden gefliest und die Tore des Saales zugemauert werden. Vorgesehen ist außerdem der Bau einer großzügigen Außenterrasse. Der Charme des alten Haues soll dabei unbedingt beibehalten werden.

Die Hoffnung ist groß, dass der Bauantrag im Juni genehmigt wird und die Arbeiten starten können. „Alles ist vorbereitet, sobald es grünes Licht gibt, legen wir los“, sagt Patrick Voigt, der beruflich in der Medienbranche tätig ist und sich ehrenamtlich im Kirmesverein, im Sportverein und bei den Simsonfreunden Nurzen engagiert.

Die Fühler haben er und sein Vater auch zur Regionalen Aktionsgruppe (RAG) Sömmerda-Erfurt ausgestreckt und einen Antrag auf Fördermittel gestellt. Der RAG-Vorstand stufte das Vorhaben bereits als förderfähig ein, da die Themen Infrastruktur, Freizeit, Naherholung, Tourismus und wirtschaftliche Entwicklung aufgegriffen werden.

„Die RAG unterstützt gerne Akteure im ländlichen Raum, die sich für ihren Wohnort engagieren“, erklärt Nicolas Ruge, der Leader-Manager der RAG bei der Thüringer Landgesellschaft. Wie er informiert, liegt der Antrag derzeit zur Bewilligung beim Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum in Gotha.

Betrieben werden soll die kleine Kneipe im Nebenerwerb und nur am Wochenende. Neben Getränken sollen hier Bratwurst, Brätel und andere Thüringer Köstlichkeiten vom Rost aufgetischt werden. Neben einem Billardtisch wird auch ein Darts-Automat aufgestellt. Auch Senioren-Nachmittage mit Kaffee und Kuchen sowie musikalischer Begleitung können sich die beiden Männer für die Bürger der Gemeinde, aber auch der umliegenden Ortschaften sehr gut vorstellen. Zur Verfügung stellen wollen sie die Räume auch für private Feierlichkeiten. Anfragen für Feiern von runden Geburtstagen gebe es schon.

Läuft alles nach Plan, dann soll das Gasthaus „Zum goldnen Lamm“ im November seine Pforten für Gäste öffnen.