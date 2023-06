Geänderte Öffnung im Sommer

Der Rosengarten am Dreyse-Haus in Sömmerda lädt zum Verweilen ein.

Sömmerda. Schließung des Skaterplatzes in Sömmerda. Info zu Bibliothek und Museum. Weshalb, lesen Sie hier.

Die Stadt Sömmerda informiert über anstehende Schließungen sowie Änderungen von Öffnungszeiten der Bibliothek und des Museums.

Der Diesterweg Sportplatz/Skaterpark bleibt vom 5. bis einschließlich 12. Juni wegen der Vorbereitungen und der Durchführung des US-Car & Oldtimer Treffens geschlossen. Der Platz muss gereinigt und gemäht werden und es erfolgt der Aufbau. Das US-Car & Oldtimer Treffen findet vom 9. bis 11. Juni statt.

In den Sommermonaten Juni, Juli und August ist die Bibliothek im Dreyse-Haus jeweils nur am 1. Sonntag im Monat geöffnet, das sind folgende Termine: 4. Juni, Konzert mit Sveriges Vänner; 2. Juli, Konzert „Frischluft-Projekt“ um Carsten und An Tupaika (Holz- und Blechbläser); 6. August, Bücherflohmarkt mit Musik von den Trommelfüchsen Sila Laká.

Das Historisch-Technische Museum im Dreyse-Haus öffnet an den Juni-Wochenenden wie folgt: 4. Juni gemeinsam mit der Bibliothek. Am 11.,18. und 25. Juni sind nur Historisch-Technisches Museum sowie Innenhof Dreyse-Haus und Rosengarten geöffnet. Am 17. Juni ist eine Sonderöffnung zur Ausstellung „70 Jahre 17. Juni 1953“ geplant. An den genannten Tagen stehen die Türen jeweils von 14 bis 17 Uhr offen.