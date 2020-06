Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gebesee: Erdbeeren frisch vom Feld pflücken

Erdbeerfreunde können in Gebesee die süßen Früchte nicht nur kaufen, sie können sie auch selbst pflücken. Kurz vor Pfingsten eröffnete der Gebeseer Erdbeerhof die Selbstpflücke an der Vermarktungshalle am Herbslebener Weg. Damit kann hier täglich von 9 bis 18 Uhr gepflückt werden. Beeren der Sorten Clery und Asia warten darauf, geerntet zu werden.

Bereits seit Mitte Mai ist an gleicher Stelle das Feldcafé geöffnet. Die Sitzgelegenheiten dort wurden den geltenden Corona-Abstandsregeln angepasst. Die Möglichkeit, nach getaner Arbeit, hier mit einer Tasse Kaffee eine Pause einzulegen, werde genauso gern in Anspruch genommen wie „Erdbeertorte to go“, berichtet Carolin Leefers, die Geschäftsführerin der Erdbeerhof Gebesee GmbH.

Linus (6) sucht die süßen Früchtchen. Foto: Jens König

Der Regen in dieser Woche habe den Erdbeeren nicht geschadet. „Im Gegenteil: Wir sind froh, mal ein paar Tropfen abzubekommen. Die Böden sind einfach noch immer viel zu trocken“, berichtet sie. Mit dem Start der Ernte ist sie zufrieden. Die Früchte hätten eine „gute Qualität“. Gut sei man mit dem Frost Anfang April und den Eisheiligen klar gekommen. Mithilfe von Flies und Folien konnten Schäden vermieden werden.

„In Thüringen sind wir glimpflich davongekommen. Betriebe in Rheinland-Pfalz zum Beispiel hat es deutlich schlimmer getroffen“, weiß Carolin Leefers. Eine Prognose für die gesamte Erdbeersaison zu geben, wage sie nicht. Dafür gebe es einfach zu viele Parameter, die nicht vorhersagbar seien.

250 rumänische Erntehelfersind aktuell im Einsatz

Auf den Ertragsanlagen des Unternehmens ist die Ernte im vollen Gange. Aktuell sind es 250 rumänische Erntehelfer, die rund um Gebesee die Erdbeeren vom Feld holen. „Die letzten kamen erst vergangenen Sonntag mit dem Flugzeug in Deutschland an und befinden sich derzeit in Quarantäne“, berichtet Carolin Leefers.

Ihre Hoffnungen ruhen auf den für den 15. Juni angekündigten Corona-Lockerungen. Dann wolle auch Rumänien die Grenzen öffnen, so dass die Erntehelfer wieder ganz regulär nach Deutschland einreisen können.

„Wir müssen abwarten, wer uns dann noch als Erntehelfer zur Verfügung steht“, sagt sie und macht den Vergleich auf. Ohne Corona wären es in der Erdbeerhochsaison 350 bis 400 rumänische Saisonkräfte in Gebesee.

Die Hoffnung ist groß, die Ernte trotz der Einschränkungen bewältigen zu können. Läuft alles nach Plan, dann sollen bis Oktober Erdbeeren in Gebesee geerntet werden. Angebaut hat das Unternehmen auch in diesem Jahr Erdbeeren auf gut gut 100 Hektar.

Ursula Ehrich an ihrem Verkaufsstand auf dem Erdbeerhof. Foto: Jens König

Deutlich zurückgegangen sei das Aufgebot an deutschen Helfern. Im März und April habe das Telefon im Erdbeerhof nicht stillgestanden. „Wir hatten gar nicht so viel Arbeit für alle, die sich gemeldet haben“, erzählt sie. Viele von ihnen seien mittlerweile wieder in ihre Jobs zurückgekehrt. Es gebe aber auch noch Helfer, die täglich oder zwei, drei Tage die Woche kommen und mit anpacken. Sie stammen aus Berufszweigen wie der Reisebranche oder dem Messebau. „Das ist ein richtig tolles Team, das sich da gefunden hat. Wir freuen uns sehr darüber.“ Corona und die damit verbundenen Auflagen und Beschränkungen schlage sich auf die Preise nieder. Erdbeerfreunde müssen 2020 tiefer in die Tasche greifen. Ein Pfund Erdbeeren kostet aktuell einen Euro mehr als 2019. „Wir haben enorme Mehrkosten und mussten in Vorkasse gehen. Wir hoffen, die Kunden haben Verständnis dafür“, sagt die Geschäftsführerin.

Neben Erdbeer-Verkaufsständen in Thüringen ist das Unternehmen auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt vertreten. Neu im Sortiment ist grüner Spargel, der noch bis zum 24. Juni an ausgewählten Verkaufsständen angeboten wird.