Gebesee GebeseeDer Gebeseer Carneval Club (GCC) startet in die 5. Jahreszeit. Am 11.11. laden die Mitglieder um 17.45 Uhr zu einem Umzug von der Mehrzweckhalle zum Rathaus ein. Den offiziellen Sturm ...

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gebeseer Narren am Start

Der Gebeseer Carneval Club (GCC) startet in die 5. Jahreszeit. Am 11.11. laden die Mitglieder um 17.45 Uhr zu einem Umzug von der Mehrzweckhalle zum Rathaus ein. Den offiziellen Sturm auf das Rathaus gibt es um 18.11 Uhr. Für gute Laune, Musik sowie für Speisen und Getränke wird gesorgt. Eine große Party mit DJ Baloo steigt dann am 16. November um 20.11 Uhr in der Mehrzweckhalle. Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei Petra Voigt in der Postfiliale in Gebesee.

Die Gebeseer Narren feiern ihre 56. Saison.