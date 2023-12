Gedanken zum Wochenende aus Sömmerda: Der liebe Advent

Die erste Kerze auf dem Adventskranz wird am Sonntag entzündet.

Michelle Wägner, Volontärin im Verkündigungsdienst im Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda, über die Wartezeit auf Weihnachten.

Es ist Ende November beziehungsweise Anfang Dezember, wenn Sie das hier lesen.

Die in die Jahre gekommene Regionalbahn hat sich über die von Schnee verwehten Gleise gekämpft und fährt nun durch die verschneite Winterlandschaft. Es gibt einiges zu sehen.

Die letzten bunten Herbstblätter sind noch nicht von allen Bäumen gefallen und sind nun vom weiß zart bedeckt, teilweise eingehüllt. Sie leuchten mit dem Schnee um die Wette. Das Bunt und Weiß durchbricht das Novembergrau.

Michelle Wägner ist Volontärin im Verkündigungsdienst im Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda. Foto: Michelle Wägner

Die ersten vom Schnee begeisterten Kinder sind zu sehen. Sie haben bunte Schneeanzüge und Mützen an und stapfen mit Schlitten und Rutschern auf die nächstbeste Anhöhe, die steil genug ist, um runterzufahren. Auch die ersten Schneemänner werden gebaut und dekoriert. Vielleicht gibt es später zuhause Kakao oder Tee zum Aufwärmen. Der bunte Kalender an der Kinderzimmerwand verrät: Der Advent kommt bald.

Die Sonne scheint winterlich durch den überwiegend bedeckten Himmel. Das Wetter lädt zum Spazieren ein. Unter den Füßen raschelt der Schnee oder knistert das Eis auf dem Gehweg. Ganz sachte läuft man dann.

Duftender Glühwein und gebrannte Mandeln

An diesem Wochenende beginnt die Adventszeit, die Wartezeit auf Weihnachten. Die ersten Weihnachtsmärkte sind bereits offen, die ersten nach Gewürzen duftenden Glühweintassen wurden schon getrunken, die ersten zuckerzimtigen gebrannten Mandeln und kandierten Äpfeln vertilgt. Im Hintergrund erklingt leise die erste Weihnachtsmusik, alt gekanntes und auch neue Lieder. Der Advent naht.

Nicht nur draußen wird genascht, auch daheim werden die Lebkuchen und Plätzchen, die teilweise schon seit Wochen gebacken wurden, jetzt in Massen vertilgt. Dazu ein Wintertee oder ein Kaffee, damit man vor Gemütlichkeit nicht einschläft.

Beim Abendspaziergang sieht man die ersten Adventssterne und Schwibbögen leuchten, wenn man den Blick hebt. Das Licht erhellt die Dunkelheit. „Seht auf, erhebt eure Häupter, eure Erlösung naht“, diese Worte erklingen in mancher Kirche an diesem Sonntag. Die Adventszeit beginnt.

Advent, das heißt Ankommen. Die Adventszeit ist die Zeit, in der wir auf Weihnachten warten. Weihnachten, das verbinden Christinnen und Christen mit dem Ankommen von Gottes Sohn in die Welt. Ein Symbol, welches damit eng verbunden wird, ist das Licht. Gott kommt wie ein Licht in unsere Welt und macht sie hell. Licht ist auch ein Symbol für die Hoffnung, dass es nicht immer dunkel bleibt.

Ein bisschen heller in unseren Orten

Mit jeder Kerze an den Adventssonntagen, jeder Lichterkette, jedem Adventsstern, jedem Schwibbogen wird es ein bisschen heller in unseren Orten. Wir suchen in der dunklen Jahreszeit das Helle, das Licht. Wir machen es uns heimelig, schätzen das Schöne, die Musik, die Plätzchen, die Lichter.

Advent heißt für manche auch, sich daran erinnern, wie Weihnachten früher war und grübeln, wie es dieses Jahr sein wird. Wer früher da war und wer es jetzt nicht mehr ist. Die Adventszeit kann auch eine herausfordernde Zeit sein. Da ist es umso wichtiger, dass man einander begegnet, sich gegenseitig besucht, auf einen Tee und Plätzchen oder auch miteinander telefoniert.

Das hilft gegen die Einsamkeit, die bei manchen Menschen in dieser Zeit groß ist, und es kann einem den Tag erhellen, sich auszutauschen und füreinander da zu sein.

