Gedanken zum Wochenende aus Sömmerda: Halloween oder Reformationstag?

Pfarrerin Inga Chudalla findet, beide Feste passen ganz gut zusammen.

Was feiern wir am 31. Oktober: Halloween oder Reformationstag? Der 31.10. gehört in Thüringen zu den gesetzlichen Feiertagen. Klar, denn in Thüringen fanden wichtige Schritte zur Reformation statt: Martin Luther studierte von 1501 bis 1505 Rechtswissenschaft in Erfurt – und wollte eigentlich Jurist werden.

Doch dann hatte er 1505 in Stotternheim bei Erfurt ein folgenschweres Erlebnis. Er schwor bei einem Unwetter: Wenn Gott ihn jetzt verschonte, so wolle er Mönch werden.

Der Weg von Martin Luther

Nach einem Weg über Kloster, Priesterweihe und Theologiestudium in Erfurt begann er 1508 mit seiner theologischen Arbeit in Wittenberg (also nicht mehr Thüringen) – und nachdem er auf Grund seiner Kritik an der bestehenden Kirche auf dem Reichstag zu Worms 1521 erscheinen musste, kam er wieder nach Thüringen: Er versteckte sich als Junker Jörg auf der Wartburg in Eisenach, wo er die bahnbrechende Bibelübersetzung in eine verständliche Sprache unternahm und damit die biblischen Texte jedermann zugänglich machte, der lesen konnte.

Und dann schließlich ist als weiterer Thüringer Ort Schmalkalden wichtig, denn hier entstand 1530 der „Schmalkaldische Bund“ als geschlossener Verteidigungsbund protestantischer Fürsten und Städte.

Erpressung mit „Süßes oder Saures!“

Also: Es gibt gute Gründe, den Reformationstag hier in Thüringen mit großer Freude zu feiern. Aber komischerweise sehe ich wenig Reformationsfeste, dafür aber umso mehr als Geister, Hexen und Vampire verkleidete Menschen um die Häuser ziehen – längst nicht nur Kinder. Und entgegen all ihrer Erziehung klingeln sie noch bei fremden Leuten, erpressen diese mit Rufen wie: „Süßes oder Saures!“ Irgendwie passt das doch nicht. Sollten nicht alle brav in die Kirche gehen – oder wenigstens irgendwie der bahnbrechenden theologischen Entdeckungen gedenken, die Martin Luther angestoßen hat, und die den Lauf der Geschichte erheblich beeinflusst haben?

Vielleicht ja – vielleicht darf man das aber auch wirklich nicht zu eng sehen. Ich finde: So schlecht, wie es auf den ersten Blick scheint, passen Halloween und Reformation gar nicht zusammen. Denn bei beiden geht es zentral um die Angst. Bei Halloween ist das ganz klar: Das Gruseln steht im Vordergrund. Im Gehirn passieren bei diesem „gewolltem“ Grusel eine Menge Sachen – und zwar letztlich, um die wirkliche Angst zu vertreiben. Denn in seiner Entstehungszeit haben all die Bräuche um Halloween etwas damit zu tun, böse Geister zu vertreiben. In Folge dessen musste man also keine Angst mehr vor ihnen haben, sie waren ja weg.

Ein Licht gegen die Angst

Und letztlich ging es auch Luther darum, mit seinen reformatorischen Erkenntnissen die Ängste der Menschen zu vertreiben. Denn die Situation der Gläubigen zu jener Zeit war von großer Angst geprägt: Nicht gut genug vor Gott gewesen zu sein, Gott ungnädig gestimmt zu haben, zu wenig gespendet, gebetet, gefastet zu haben – ein Umstand, den sich die bestehende Kirche damals ja gut zu Nutzen machte, indem sie den Menschen versprach, sich die Liebe Gottes mit Geld erkaufen zu können.

Doch Luther studierte die Bibel und irgendwann ging ihm ein Licht auf: Ein Licht gegen die Angst – denn der Gott, wie er ihn in der Bibel und speziell in den Paulusbriefen beschrieben fand, ist ganz anders und die Menschen brauchen vor ihm keine Angst zu haben. Er ist ein liebender Gott!

Diese wunderbare Gewissheit, geliebt zu werden, wünsche ich uns allen, egal ob wir Reformationstag oder Halloween oder nichts von beiden feiern – denn dieses „Sich geliebt fühlen“ ist letztlich die einzige wirkliche Waffe gegen die Angst.

Inga Chudalla ist Pfarrerin der Evangelischen Regionalgemeinde Sömmerda.