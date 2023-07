Gedanken zum Wochenende aus Sömmerda: Hauptsache Gesundheit?!

Pfarrerin Felicitas Kühn von der Evangelischen Regionalgemeinde Kölleda über ein Lied mit zwei großen Wünschen.

„Viel Glück und viel Segen…“ Das singen Sie vielleicht auch manchmal zu Geburtstagen oder haben es gesungen bekommen. Ich mag das Lied und stimme es auch gern an, denn es hat eine beschwingte Melodie und einen guten Text: „Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen, Gesundheit und Frohsinn – das schenke dir Gott!“ Ich singe es immer mit dieser letzten Zeile.

Aber es gibt auch andere Varianten. Der begeisterte Sänger Werner Gneist hat das Lied um 1930 geschrieben und es ist beinah wie ein Volkslied, das sich immer wieder ein bisschen verändert und von Mund zu Mund weitergegeben wird.

Felicitas Kühn ist Pfarrerin der Evangelischen Regionalgemeinde Kölleda. Foto: Felicitas Kühn

Mir gefällt der Text, weil zwei große Wünsche zusammen genannt werden: Frohsinn oder Freude, Fröhlichkeit! Und: Gesundheit. Vielleicht hören Sie das auch oft bei Geburtstagen: „Gesundheit wünsch ich dir! Das ist das doch Wichtigste!“ In mir sträubt sich dann immer etwas. Ich könnte das so nicht sagen. Natürlich ist Gesundheit gut, es ist angenehm und oft auch leichter. Aber ist sie das Allerwichtigste?

Was ist das überhaupt: Gesundheit? Das große Online-Lexikon sagt, „Gesundheit ist ein körperlicher und geistiger Zustand eines Menschen. Dazu gibt es verschiedene Definitionen.“

Das kennen Sie sicher auch: Menschen, für die sich Halsschmerzen wie ein Weltuntergang anfühlen. Und andere, die mit Kopf unterm Arm noch etwas zu Ende machen oder die Hühner füttern, weil es sein muss. Ich will mich nicht darüber lustig machen. Gefühle sind individuell, Schmerzen fühlen sich unterschiedlich an. (Vielleicht wurden Sie ja auch schon einmal gefragt, wo auf einer Skala von 1 bis 10 Sie Ihren Schmerz einordnen würden.)

Zurück zur Geburtstagsfeier. „Gesundheit und Frohsinn – das schenke dir Gott!“ Wenn wir so singen, dann bedeutet das für mich, dass beides wichtig ist: Ein fröhliches Herz und ein gesundes Herz. Dann habe ich Menschen vor Augen, die mit Schmerzen leben und sich doch sehr freuen, dass es wieder so geht oder dass sie diesen Tag erleben oder dass die Schmerzen manchmal gelindert sind. Gesundheit ist dann in Teilen oder Abstufungen da. Und bitte verstehen Sie mich recht: Gesundsein ist schön, keine Schmerzen haben wunderbar! Was wir dazu tun können, sollten wir tun. Aber Gesundheit ist nicht alles im Leben.

Ob Sie an diesem Wochenende feiern oder nicht, ich wünsche eine fröhliche Zeit und singe noch einmal für Sie: „Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen, Gesundheit und Frohsinn – das schenke dir Gott!“.

