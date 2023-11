Gedanken zum Wochenende aus Sömmerda: „Sicher nicht – oder?“

Pfarrerin Juliane Baumann von der Evangelischen Regionalgemeinde zur Friedensdekade 2023.

Fühlen Sie sich sicher? Oder nicht? So mancher mag antworten: Sicher nicht!

Was gestern noch sicher schien, fällt heute wie ein Kartenhaus zusammen. Pandemie, Klimawandel, Krieg und Zerstörung, Spaltungen in der Gesellschaft erschüttern manche so sicher geglaubten Pfeiler der Sicherheit. Jeder Mensch braucht doch Sicherheit, um sich entfalten zu können. Sichere Räume, sichere Lebensumstände, eine irgendwie als „sicher“ zu bezeichnende Zukunft – oder?

Auf der Suche nach Sicherheit muss man nicht lange suchen: Man findet schnell die Angst. Mit bangen Fragen geistert sie durch meine Gedanken. Reichlich wehmütig schaue ich zurück in die Zeit, in der alles sicher und vertraut, noch irgendwie „normal“ erschien. Aber das Leben war wohl niemals sicher und wird auch niemals sicher sein. Unstrittig ist die Vielzahl der Krisen, mit denen wir gegenwärtig konfrontiert sind. Das alles ist gerade schwer zu ertragen, zumal man dank Social Media auf vielen Kanälen live dabei sein kann, wenn irgendwo etwas passiert. Das verunsichert!

Zehn Tage in denen an vielen Orten in Deutschland zu Friedensgebeten eingeladen wird

In dieser Situation beginnt am morgigen Sonntag die Friedensdekade. „Dekade“ heißt sie deshalb, weil da das griechische Wort „deka“ (zehn) drinsteckt, und weil es zehn Tage sind, in denen an vielen Orten in Deutschland, auch im Landkreis Sömmerda, zu Friedensgebeten und Veranstaltungen eingeladen wird. Das Plakatmotiv in diesem Jahr: ein zerbrochener Kompass. Ich finde, das passt ziemlich gut zur allgemeinen Gemengelage, zu gefühlten Unsicherheiten und Orientierungslosigkeit. „Es wird alles immer schlimmer“, höre ich in manchem Gespräch. Zerbrochene Sicherheiten, wohin man blickt. Und keiner kann sagen, wo der Weg hingeht.

Sicherheit, sie ist ein so hohes Gut! So bin ich zum Beispiel froh, dass die Haustür über ein Sicherheitsschloss verfügt. Und auch für das meines Fahrrades habe ich recht viel Geld ausgegeben, um es vor Dieben sicherer zu machen, habe Versicherungen gegen alles mögliche abgeschlossen.

Sicherheitsaspekte spielen eine große Rolle, wenn wir uns in unserem Leben für dies oder das entscheiden, egal in welchem Kontext, dann klopfen wir sie ab, checken noch mal gegen, ob wir auch nichts übersehen haben. Bitte keine Sicherheitslücke bei der inneren und äußeren Sicherheit! Dahinter steht ein Sehnen, dass etwas eben ganz sicher ist: in der Liebe, im schnöden Alltag, bei Gebrauchsprodukten, bei allem halt. Was sich dann bestenfalls einstellt, ist: Geborgenheit, Zuversicht und Angstfreiheit.

Aber das Rundum-Sorglos-Sicherheitspaket für unser Leben – das gibt es nicht. Sicherheit ist eben relativ – absolute Sicherheit gibt es ebenso wenig wie absolute Freiheit oder absolute Unabhängigkeit. Im Extremfall können sämtliche Sicherheitsvorkehrungen versagen, etwa bei Vorkommnissen, die sich nicht beeinflussen oder voraussehen lassen, wie bei Naturereignissen.

„Sicher nicht – oder?” So lautet das Motto der diesjährigen Ökumenischen Friedensdekade, und es trifft offenbar das Gefühl vieler Menschen auf den Punkt.

Die Bibel beschönigt in Sachen Sicherheit nichts. Sie verspricht uns kein Leben ohne Unsicherheiten und Ängste – auch dann nicht, wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen. In den Friedensgebeten und Veranstaltungen der Friedensdekade werden wir davon hören können – und Sie sind herzlich dazu eingeladen.

Juliane Baumann ist Pfarrerin der Evangelischen Regionalgemeinde Sömmerda.