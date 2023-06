Gedanken zum Wochenende aus Sömmerda: Von der Kraft erquickender Momente

Thomas Marcak, Pfarrer im Pfarrbereich Kindelbrück-Weißensee, über Erfrischendes und Bestärkendes.

„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.“ Das ist der Spruch für die Woche, die heute zu Ende geht.

Erquicken – das ist so ein Wort, was wir im Alltag überhaupt nicht mehr gebrauchen. Es bedeutet in etwa lebendig machen, aber auch neu beleben, stärken und erfrischen. Nach Erfrischungen kann man sich in diesen Tagen so manches Mal sehnen. In der Woche war es teilweise fast unerträglich warm. Da sind Erfrischungen etwas sehr Willkommenes, auch wenn es manchmal nur kleine sind: Sei es der Besuch im Freibad, sei es die Kugel Eis, die zu zerlaufen beginnt, sobald man den Laden verlässt, sei es der Ventilator, der brummt und die Schreibtischarbeit etwas erträglicher macht, sei es das eiskalte Getränk frisch aus dem Kühlschrank, womit es sich sogar draußen ein bisschen aushalten lässt, sei es der Regen am Morgen, sei es das geöffnete Fenster am Abend, wodurch wenigstens ein bisschen kühlerer Wind hineinweht, der den Muff des Tages aus der Wohnung hinausträgt.

Thomas Marcak, Pfarrer im Pfarrbereich Kindelbrück-Weißensee Foto: Michelle Wägner

„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.“ In der Bibel ruft Jesus das allen zu, die Lasten zu tragen haben. Lasten – das kann der Alltag sein, der manchmal schnell stressig werden kann, das kann Verantwortung sein, die auf einem lastet, das kann Unsicherheit sein angesichts dessen, was morgen kommt, das können Ansprüche anderer sein, mit denen wir konfrontiert werden – oder eigene Ansprüche –, sodass man Druck spürt, der einen treibt und schlecht schlafen lässt, oder auch fest gefahrene Routinen, in denen ich Stillstand spüre.

Jesu lädt dazu ein, zu ihm zu kommen, zu ihm zu halten, sich an ihm auszurichten. Das nimmt die Lasten und das, was müde macht, nicht weg, aber lässt es leichter werden. Er sagt: Ich will euch erquicken, ich will euch erfrischen und euch neues Leben einhauchen, damit ihr neue Kraft habt, das, womit ihr euch müht und was euch so müde macht, anzugehen.

„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.“ Wir als Kirchenkreis feiern am heutigen Samstag in Roßleben, am Ufer der Unstrut, ein Tauffest. Auch hier gibt es Erfrischendes und Bestärkendes: n einem Taufstein am Wasser oder auch im Wasser stehen und sich taufen lassen, sich Gutes für das eigene Leben zusprechen lassen, dabei begleitet sein von anderen, sich an die eigene Taufe erinnern lassen, egal wie lange die zurück liegt, feiern in Gemeinschaft.

Ein großes Fest soll es werden. 14 Uhr geht es mit dem Gottesdienst los, der dann in einer Feier mündet mit Bandklängen, Essen und Programm. Am Ufer der Unstrut wird was los sein. Etwas, aus dem man erfrischt, bestärkt und belebt – erquickt – hinterher rausgehen kann und vielleicht sich auch etwas von der Fröhlichkeit bis in den Alltag mit hineinnehmen kann.

„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.“ Zum Ausklang der Woche wünsche ich uns, dass es trotz aller Hitze und trotz allen Anforderungen, die einen manchmal zum Schwitzen bringen, solche erquickenden Momente gibt, kleine Erfrischungen, die einen manches leichter nehmen lassen.

Thomas Marcak ist Pfarrer im Pfarrbereich Kindelbrück-Weißensee.