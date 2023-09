Gedanken zum Wochenende für Sömmerda: Denn bei dir ist die Quelle des Lebens

Am Wochenende wird in vielen Kirchgemeinden Erntedankfest gefeiert.

Ein reich verziertes Buch. Eine sprudelnde Quelle. Darunter grünt und erwächst das Leben. Dieses Symbolbild ist Teil der Kanzelgestaltung in St. Bonifatius in Gorsleben mit dem darunter stehenden Psalmwort: „Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht.“ (Ps 36,10)

So ist Gott. Eine erfrischende Quelle und lebensspendendes Licht. Zwei Bilder zum Staunen und Träumen. Wir Menschen können nicht leben, ohne zu trinken. So dürstet auch unsere Seele nach Zuneigung, Wärme, Liebe, nach Schönem und Gutem. Im Hören auf die biblischen Worte, im Erleben der Geschichten, Emotionen und wundersamen Wendungen im Leben der Menschen mit Gott, fließt auch heute frisches Wasser in mein Leben.

An diesem Wochenende feiern wir das Erntedankfest in vielen Kirchengemeinden und zusammen danken wir für die Gaben, die uns in diesem Jahr geschenkt worden sind. Da liegen vor den Altären unserer Kirchen: Kürbisse, Zucchini, Zwiebeln, Säfte, Kartoffeln, Salbei, Rosmarin, Pfefferminze, Weintrauben und Brot.

Vieles kann geschehen, das sichnicht wie ein Geschenk anfühlt

Um zu leben, müssen wir Menschen essen und trinken. Zum Wachsen und Gestalten brauchen wir Kraft. Brot ist auch ein Symbol in der biblischen Tradition für alles Gute, für alles, was Menschen an Leib und Seele nährt auf dieser Welt. Als Jesus nach einer vierzigtägigen Fastenzeit zum Bösen verführt werden soll, erinnert Jesus an die Erfahrung des Volkes Israel in der Wüste: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt.“ (Mt 4,4).

Ein reich verziertes Buch. Eine sprudelnde Quelle. Darunter grünt und erwächst das Leben. Worte, Lebensgeschichten, Gottes Lebensgeschichte mit mir. Vielleicht können Sie nicht zu allem Danke sagen, was Ihnen in diesem Jahr widerfahren ist? Vieles kann geschehen sein, das sich nicht wie ein Geschenk anfühlt. Liebeskummer, eine Trennung, Arbeitslosigkeit, Sorgen um das Alltägliche, die schwere Pflege der Angehörigen oder eine eigene Erkrankung. Solche Erfahrungen kosten Kraft und rütteln an den Grundfesten unserer Seele.

Menschen sind mehr als ihre Leistung

Hildegard von Bingen (1098-1179) ist eine kräuterkundige Frau, die davon überzeugt ist, dass Gott uns ins Gesicht schaut und wir ihm gut gefallen. Dieses liebevolle Ansehen Gottes trägt sie als Mensch in schwierigen Zeiten. Hildegard ist in ihrem Leben oft krank gewesen, sie weiß um unsere menschliche Zerbrechlichkeit.

Wie viele Menschen dieser Zeit, die eine tiefe Erfahrung mit Gott gemacht haben, schreibt sie auf, was sie mit Gott erlebt, damit aus unseren Schwächen, unseren wunden Punkten Stärken werden. Ein gesunder Lebensstil gehört für sie zur täglichen Lebensaufgabe. Dazu zählen Fragen wie diese: Was esse ich? Wie viel Arbeit brauche ich, wie viel Erholungszeit tut mir gut? Nehme ich wahr, was mein Körper braucht?

Bin ich gut in meinem Leib und meiner Seele zu Hause, dann kann ich auch gut für andere da sein, und meine Kraft, Fantasie und Leidenschaft für andere Menschen einsetzen. Da sein können, einfach leben, innehalten und verweilen im Augenblick, das ist eine Lebensaufgabe bis heute. Hildegard ist davon überzeugt, die Seele trägt die „Symphonie Gottes“ in sich, sie hat in sich „einen Wohlklang und sie ist selber klingend“.

Zum Erntedankfest 2023 lade ich Sie ein, für diese Gabe in Ihnen zu danken. Um dieses Geschenk vielleicht neu zu entdecken, können wir Menschen Räume suchen. In Kirchen. In unseren Wohnungen. In der Natur. Machen wir uns bewusst: Gott sieht uns an. Dieses Ansehen ist liebend und einzigartig, daraus erwächst eine besondere Kraft zum Leben. In der Kraft des Daseins im „Hier und Jetzt“ können wir die göttliche Schwingung wahrnehmen, die selbst zum Innehalten bewegt, weil wir Menschen mehr sind als unsere Leistung.

Denise Scheel ist Pfarrerin im Kirchenkreis Sömmerda-Eisleben.