Das Kreuz am Hügel, vom Freundeskreis der Mariengemeinde Heiligenstadt initiiert und in der Nähe des Galgenhügels aufgestellt.

Gedanken zum Wochenende in Sömmerda: Gottes Zusage an seine Leute

Den Ewigkeitssonntag nimmt Pastor Patrik Frank in den Blick.

Morgen ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr – am 1. Advent beginnt der kirchliche Kalender wieder von vorn. Was ich am Ende des Kirchenjahres besonders schätze, ist der Blick nach vorn. Nicht in die Vorweihnachts- und Weihnachtszeit, sondern über den Horizont dieser Welt, wie wir sie kennen, hinaus. Deshalb heißt der letzte Sonntag im Kirchenjahr auch Ewigkeitssonntag.

Nicht, weil er sich ewig zieht und man froh sein könnte, dass das Kirchenjahr jetzt endlich vorbei ist. Sondern weil wir an diesem Tag ganz bewusst das Leben ohne Ende in den Blick nehmen, das Gott allen versprochen hat, die ihm vertrauen.

Patrik Frank, Dr. theol. (University of Otago), Pastor Landeskirchliche Gemeinschaft Erfurt Foto: Agnes McLintock

Der Apostel Petrus hat das im seinem zweiten uns überlieferten Brief einmal so in Worte gefasst (2. Petrusbrief 3,13): „Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt.“

Das ist die christliche Erwartung: Dass Gott eines Tages alles neu machen wird, Himmel und Erde, also wirklich alles, und dass dann Gerechtigkeit nicht mehr nur ein schönes Ziel ist, sondern die unmittelbar erfahrbare Wirklichkeit. Wo heute Menschen rund um den Globus unter Ungerechtigkeit leiden – in den Kriegen dieser Welt und in totalitären Systemen, in Vetternwirtschaft und Korruption, in Rassismus und Sexismus, oder fast schon alltäglich in Mobbing und Tratsch –, da rechnet die christliche Hoffnung fest mit echter Gerechtigkeit im Großen wie im Kleinen. Wenn das keine guten Aussichten sind!

Vielleicht ist Ihnen aber auch aufgefallen, dass da ausdrücklich von Himmel und Erde die Rede ist, dass beides neu werden soll. Ich meine, dass sich daran zweierlei ablesen lässt:

Erstens: Wenn tatsächlich auch der Himmel neu werden soll, dann geht es ziemlich sicher nicht um die vollständige Zerstörung und anschließende Errichtung eines „fabrikneuen“ Himmels mit einer „fabrikneuen“ Erde. Dann geht es vielmehr darum, dass an beiden Orten eine vollkommen neue Wirklichkeit einzieht, die Wirklichkeit der erneuerten Schöpfung Gottes, in der die Trennung zwischen Himmel und Erde aufgehoben ist. Im letzten Buch der Bibel ist die Rede davon, dass Gott dann bei den Menschen wohnen wird, dass also der Himmel auf die Erde kommen wird – nicht nur sprichwörtlich, sondern ganz und gar real. Was Christen heute schon bekennen, dass Gott da ist, das wird dann ganz offensichtlich wahr sein.

Zweitens: Nicht nur der Himmel wird erneuert, sondern ausdrücklich auch die Erde. Gott haut seine gute Schöpfung also nicht in die Tonne, damit wir dann auf Wolke sieben Harfe spielen und Halleluja singen dürfen. Keine wolkige Existenz als unpersönlicher Geist. Im Gegenteil: Es geht um echtes, greifbares Leben, lebendiger noch als alles, was wir uns bisher vorstellen können. Leben, aber ohne Ende!

Sie merken es vielleicht: Ich könnte ins Schwärmen geraten. Welche Perspektive, welche Erwartung, welche Hoffnung! Aber nicht als Weltflucht, nicht als Traum von einer besseren Welt, der uns unfähig macht, im Hier und Jetzt zu handeln. Sondern als Motivation, schon hier und heute alles mir mögliche dafür zu tun, dass die Gegenwart der Hoffnung ähnlicher wird. Ohne sich der Illusion hinzugeben, wir müssten uns nur genug anstrengen, um den Himmel auf Erden zu schaffen. Das ist Gottes Job, das wird er tun. Bis dahin aber leben wir darauf zu, dass er bei uns wohnen wird.

Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Gottes Zukunft so auch ihr Leben prägt.